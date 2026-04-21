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NIU answers von Manz startet: KI-Recherche-Assistent für ESG

NIU-Redaktion und Christopher Dietz (Mitte) ©Manz

Österreich. Das neue KI-Tool „NIU answers“ von Manz ist heute in Vollbetrieb gegangen: Punkten soll es mit exakten österreichischen Quellen und europäischem Datenschutz.

Mit MANZ NIU answers beginne eine neue Ära der digitalen ESG-Recherche, so der Fachverlag in einer Aussendung: Der juristisch fundierte, KI-basierte Recherche-Assistent wurde demnach speziell für die österreichische Nachhaltigkeitsbranche entwickelt und für Unternehmen und Fachprofis konzipiert, die ESG nicht nur verwalten, sondern verstehen und rechtssicher umsetzen wollen.

Bisher lief die Early-Access-Phase: Rund 700 User:innen haben das neue KI-Tool getestet. Ab sofort steht NIU answers nun im Vollbetrieb zur Verfügung.

Was geboten wird

Das Tool liefere – im Unterschied zu öffentlich zugänglichen KI-Chatbots – präzise Antworten ausschließlich auf Basis geprüfter Fachinhalte und unter Angabe aller Quellen im Volltext.

Die Antworten von NIU answers zeichnen sich laut Manz durch hohen Praxisbezug, starke fachliche Fundierung und verständliche Sprache aus. Technische Basis ist das Sprachmodell von „Claude“ (Anthropic) – wobei NIU answers die Inhalte seiner User:innen ausschließlich zur Beantwortung von Fragen nutze: Es speichert sie nicht und lernt auch nicht daraus; die Verarbeitung erfolgt auf europäischen Servern.

Hinter NIU answers steht das Know-how der Manz-Fachredakteur:innen, hieß es bei der Ankündigung des neuen KI-Tools im Dezember. Auf dem Foto: Die Redaktion des Manz-Fachinformationsportals „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“ mit Sachbuch-Programmverantwortlichem Christopher Dietz (Mitte).

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