Big Four lässt bitten: EY lud zu Jazz & Dinner in Linz

Veranstaltung. Beratungsunternehmen EY lud in Linz wieder zum Jazzabend. Rund 130 Gäste folgten der Einladung zum alljährlichen „Jazz & Dinner“.

Rund 130 Gäste aus der oberösterreichischen Wirtschaft folgten einer Einladung des Beratungsunternehmens EY zum alljährlichen „Jazz & Dinner“ im Palais Kaufmännischer Verein. Für den musikalischen Programmpunkt des Abends sorgte laut Aussendung das Elias Prinz Swingtett featuring Sunny Franz.

„Mit Jazz & Dinner unterstreicht EY den Anspruch, den Standort Oberösterreich aktiv zu gestalten und den Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Wirtschaft zu fördern“, so Erich Lehner, Partner und Standortleiter von EY in Oberösterreich.

Gäste waren u.a. Andreas Auinger (FH OÖ), Manfred Bankhammer (Danutec Composites), Gottfried Brunbauer (LiSec Austria GmbH), Robert Ebner (Ebner Industrieöfen), Susanne Eidenberger (bellaflora Gartencenter GmbH), Jürgen Harich (WAG), Franz Mittendorfer (Saxinger) und Oliver Pichler (LiSec Austria GmbH).

Das Programm

Elias Prinz ist ein deutscher Jazzgitarrist mit Schwerpunkt Gypsy Swing und Jazz Manouche. Er studierte Jazzgitarre an der Hochschule für Musik und Theater München und ist Preisträger mehrerer Auszeichnungen, darunter des Kurt Maas Jazz Award (2023) sowie des BMW Young Artist Jazz Award (2025).

Gemeinsam mit dem Geiger Sunny Franz präsentierte das Ensemble ein Programm, das sich am klassischen Jazz Manouche orientierte. Das Repertoire des Abends umfasste Werke aus der Tradition von Django Reinhardt und Stéphane Grappelli sowie zeitgenössische Kompositionen. Im Anschluss an das Konzert folgte ein Get‑together mit Flying Dinner und Getränken.