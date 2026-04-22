Porsche Bank verbrieft Kredite mit Binder Grösswang und Hogan Lovells

Wien. Binder Grösswang und Hogan Lovells beraten die Porsche Bank bei der Verbriefung von Automobildarlehens- und -leasingverträgen über mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Anwaltskanzlei Binder Grösswang hat gemeinsam mit Hogan Lovells die Porsche Bank AG als Transaction Counsel bei der Verbriefung von 26.799 Automobildarlehens- und -leasingverträgen der Porsche Bank AG beraten.

Die Transaktion

Die Finanzierung erfolgte durch die Emission von Anleihen der FACT S.A. mit einem Volumen von insgesamt EUR 543.500.000, so eine Aussendung. Die vorrangigste Tranche wurde von den Ratingagenturen Morningstar DBRS und Fitch Ratings mit AAA bewertet. Als Arrangeur fungierte die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, die gemeinsam mit der ING Bank auch die Rolle des Joint Lead Managers übernahm.

Das Binder Grösswang Team wurde von Managing Partner Stefan Tiefenthaler (Banking & Finance) geleitet. Aktiv waren auch Philipp Schermer (Senior Associate) und Tobias Haralter (Associate), alle aus dem Wiener Banking & Finance-Team der Kanzlei.

Hogan Lovells hat die Porsche Bank AG erstmals bei einer Verbriefungstransaktion beraten. Die Federführung hatte der Frankfurter Partner Sven Brandt (Leiter der deutschen Debt-Capital-Markets-Praxis). Aktiv waren auch Sebastian Oebels (Counsel), Sandra Reinecke (Associate), Alexander Peters (Projects Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt); Ariane Mehrshahi (Partner), Valerie Laskowski (Counsel), Carla Valdés Cortés (Senior Associate, alle Kapitalmarktrecht, Luxemburg); Gérard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Grâce Mfuakiadi (Associate, alle Steuerrecht, Luxemburg); Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davies (Counsel) und Joanna Veitch (Associate, alle Kapitalmarktrecht, Paris).