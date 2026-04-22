 Open menu
Finanz, Motor, Recht

Porsche Bank verbrieft Kredite mit Binder Grösswang und Hogan Lovells

Stefan Tiefenthaler ©Foto Wilke / Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH

Wien. Binder Grösswang und Hogan Lovells beraten die Porsche Bank bei der Verbriefung von Automobildarlehens- und -leasingverträgen über mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Anwaltskanzlei Binder Grösswang hat gemeinsam mit Hogan Lovells die Porsche Bank AG als Transaction Counsel bei der Verbriefung von 26.799 Automobildarlehens- und -leasingverträgen der Porsche Bank AG beraten.

Die Transaktion

Die Finanzierung erfolgte durch die Emission von Anleihen der FACT S.A. mit einem Volumen von insgesamt EUR 543.500.000, so eine Aussendung. Die vorrangigste Tranche wurde von den Ratingagenturen Morningstar DBRS und Fitch Ratings mit AAA bewertet. Als Arrangeur fungierte die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, die gemeinsam mit der ING Bank auch die Rolle des Joint Lead Managers übernahm.

  • Das Binder Grösswang Team wurde von Managing Partner Stefan Tiefenthaler (Banking & Finance) geleitet. Aktiv waren auch Philipp Schermer (Senior Associate) und Tobias Haralter (Associate), alle aus dem Wiener Banking & Finance-Team der Kanzlei.
  • Hogan Lovells hat die Porsche Bank AG erstmals bei einer Verbriefungstransaktion beraten. Die Federführung hatte der Frankfurter Partner Sven Brandt (Leiter der deutschen Debt-Capital-Markets-Praxis). Aktiv waren auch Sebastian Oebels (Counsel), Sandra Reinecke (Associate), Alexander Peters (Projects Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt); Ariane Mehrshahi (Partner), Valerie Laskowski (Counsel), Carla Valdés Cortés (Senior Associate, alle Kapitalmarktrecht, Luxemburg); Gérard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Grâce Mfuakiadi (Associate, alle Steuerrecht, Luxemburg); Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davies (Counsel) und Joanna Veitch (Associate, alle Kapitalmarktrecht, Paris).

 

 

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Dänisch-australisches Energie-Bündnis am deutschen Markt: Die Kanzleien
  2. Freshfields Wien macht Anna Kohlmaier zur Partnerin
  3. Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht
  4. UNIQA trennt sich von 2,4 Mio. Strabag-Aktien: Die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Big Four lässt bitten: EY lud zu Jazz & Dinner in Linz

Wiener Büromarkt: Mehr Vermietungen, weniger Bauprojekte

Teure Energie: CFOs erwarten Inflationsanstieg auf 3,3 Prozent

KI-Durststrecke: Viele Unternehmen bleiben in der Pilotphase stecken

Hogast macht Christian Berlinger zum Vorstand für F&B und Vertrieb

Neu in Finanz:

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Donau macht Rainer Vogelmann zum Wiener Landesdirektor

Digitaler Euro kommt: Rechtliche Rahmen­be­din­gun­gen und Bedenken

Neu in Recht:

Porsche Bank verbrieft Kredite mit Binder Grösswang und Hogan Lovells

NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar

NIU answers von Manz startet: KI-Recherche-Assistent für ESG

Dänisch-australisches Energie-Bündnis am deutschen Markt: Die Kanzleien

Freshfields Wien macht Anna Kohlmaier zur Partnerin

Neu in Steuer:

Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht

Der 33. Quellensteuertag kommt im Juni: KESt & Co

ASW-Webinar zu Entgelttransparenz und Equal Pay am 12. Mai

KPMG Österreich macht Lukas Maukner zum Tax-Partner

ASW: Birgit Binnyei leitet jetzt den Fachbereich Ausbildung

Neu in Bildung/Uni:

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Feierlich gebootet: Die TU Graz hat jetzt einen Cybersecurity Campus

Neues Fachbuch: Wirtschaftspolitik in herausfordernden Zeiten

Neu in Personalia:

Freshfields Wien macht Anna Kohlmaier zur Partnerin

Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht

PHH hat neue Anwältin für Immobilienrecht: Isabella Kehrer

Martina Grama ist neue Anwältin für IP+IT bei Kanzlei KWR

Hogast macht Christian Berlinger zum Vorstand für F&B und Vertrieb

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar

NIU answers von Manz startet: KI-Recherche-Assistent für ESG

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast