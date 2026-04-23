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Dorda ernennt drei neue Partner und zwei Counsel

Katrin Repic, Philip Exenberger, Alexandra Ciarnau ©Dorda

Wien. Bei Wirtschaftskanzlei Dorda bringt die diesjährige Partner- und Counsel-Runde fünf Beförderungen aus IP/IT, Dispute Resolution, Bank-/Arbeitsrecht und Private Wealth.

Mit Alexandra Ciarnau, Philip Exenberger und Katrin Repic werden drei Expert:innen in die partnerschaftliche Verantwortung berufen, so eine Aussendung von Anwaltskanzlei Dorda.

Mit Katharina Binder, Co-Head der neu gegründeten Private Wealth Group, und Florina Thenmayer als Arbeitsrechtsexpertin verstärken zwei Counsel zentrale Beratungsschwerpunkte der Kanzlei, heißt es weiter.

Die neuen Partnerinnen und Partner

  • Alexandra Ciarnau (IP/IT- und Datenschutzteam) berate Mandant:innen zu neuen Technologien, insbesondere zu Künstlicher Intelligenz, und ist Co-Head der Digital Industries Group, Mitherausgeberin von ailex, der ersten interdisziplinären Fachzeitschrift für KI-Recht und Technik im Manz-Verlag, und Präsidentin von Women in AI Austria.
  • Philip Exenberger (Dispute Resolution) berate Mandant:innen in komplexen nationalen und grenzüberschreitenden Streitigkeiten, insbesondere in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit sowie in den Bereichen Bau- und Infrastrukturprojekte und Transportrecht. Er ist Mitglied der AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) sowie der Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP).
  • Katrin Repic (Bank- und Aufsichtsrechtsexpertin) bringe als Partnerin ihre regulatorische Expertise aus ihrer früheren Tätigkeit als Bankaufseherin bei der Finanzmarktaufsicht und der Europäischen Zentralbank in die Beratung von Kredit- und Finanzinstituten sowie FinTechs ein. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bankaufsichtsrecht, bei Outsourcing-Themen, DORA, der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie im Bereich Compliance.

Die neuen Counsel

  • Katharina Binder ist Co-Head der Private Wealth Group und spezialisiert auf Nachfolgeplanung, Privatstiftungen und Familienunternehmen. Sie berate Unternehmer:innen, Familien und vermögende Privatpersonen zu Nachfolge, Vermögensstrukturierung, Governance-Modellen sowie zu internationalen Fragen des Erb- und Ehegüterrechts. Sie absolvierte ein LL.M.-Studium an der Fordham University in New York (cum laude) und wurde 2012 als Anwältin im Bundesstaat New York zugelassen.
  • Florina Thenmayer (Arbeitsrecht) verbrachte zwei Jahre in London, wo sie für eine Rechtsanwaltskanzlei tätig war, wurde 2019 als Rechtsanwältin in Österreich und 2021 als Solicitor in England & Wales zugelassen (derzeit nicht praktizierend). Mit ihrer internationalen Ausbildung und Berufserfahrung berate sie Mandanten pragmatisch und lösungsorientiert in sämtlichen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts.

Das Statement

Vier der fünf Beförderungen gingen in diesem Jahr an Frauen, so Francine Brogyányi, Managing Partnerin bei Dorda: „Die aktuellen Ernennungen zeigen eindrucksvoll, wie konsequent wir bei Dorda auf nachhaltige Entwicklung aus den eigenen Reihen setzen. Katrin Repic, Philip Exenberger und Alexandra Ciarnau sowie Katharina Binder und Florina Thenmayer stehen für exzellente juristische Qualität, unternehmerisches Denken und persönlichen Einsatz. Besonders freut mich, dass wir erneut weibliche Führungspersönlichkeiten in die Partnerschaft befördern konnten. Mit diesen Ernennungen ist wieder sichergestellt, dass unsere Werte und unser Anspruch an Dienstleistungsqualität von einer neuen Generation weiterentwickelt werden.“

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