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Hogan Lovells tritt der „Global Legal Tech Alliance“ bei

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Netzwerk der Kanzleien. Hogan Lovells tritt einer IT-Allianz von 15 Anwaltskanzleien aus Amerika, Europa und Asien bei: Ziel ist die gemeinsame Legal Tech-Entwicklung.

Die Mitgliedskanzleien der „Global Legal Tech Alliance“ arbeiten künftig gemeinsam an Rechtstechnologie, so eine Aussendung von Hogan Lovells. Folgende Mitglieder sind offziell bekannt, darunter einige größere Kanzleien aus Europa: Tilleke & Gibbins, Moll Wendén, Cadwalader, Levy & Salomão Advogados, Havel & Partners, Gercke Wollschläger, AGS Legal, Winter Thürk, Walder Wyss, MLL Legal und Jiménez Peña Abogados.

Die Ziele

Die Allianz-Mitglieder wollen sowohl von der Prägung durch einzelne Jurisdiktionen wie von Anbietern unabhängiger werden: Obwohl Kanzleien in verschiedenen Rechtsordnungen vor ähnlichen Herausforderungen bei der Einführung von KI und Rechtstechnologie stehen, fehlte bislang eine strukturierte, von Kanzleien geführte Plattform, um diese gemeinsam anzugehen, heißt es dazu.

Die Global Legal Tech Alliance will dies demnach durch gemeinsame Standards, kollaborative Entwicklungen von Lösungen für komplexe juristische Workflows sowie durch gezielte Aus- und Weiterbildungsangebote über die Global Legal Tech Alliance Academy ändern.

So wird kooperiert

Über die „Global Legal Tech Alliance Academy“ sollen die Mitgliedskanzleien Zugang zu gemeinsamen Trainingsressourcen und Entwicklungsprogrammen für Juristen aller Karrierestufen erhalten. Das „Global Legal Tech Alliance Forum“ wiederum biete eine Plattform für den regelmäßigen fachlichen Austausch zu neuen Technologien und Legal Operations, während das „Global Legal Tech Alliance Strategic Forum“ Führungskräfte zusammenbringe, um einen langfristigen Dialog über die Entwicklung von Legal Tech und deren Auswirkungen auf die Branche zu führen.

Sebastian Lach, Partner bei Hogan Lovells und Co-CEO von Eltemate (IT-Tochter von Hogan Lovells, Anm.d.Red.): „Unsere Mandanten erwarten mehr als exzellente Rechtsberatung – sie erwarten auch intelligente, skalierbare Technologien. Die Global Legal Tech Alliance ermöglicht es uns, Innovationen schneller denn je in die Praxis umzusetzen und zugleich ein einzigartiges Lernökosystem zu schaffen, in dem sich Juristen weiterentwickeln können. Mit dem Beitritt zur Global Legal Tech Alliance wird Hogan Lovells Teil eines globalen Netzwerks führender Kanzleien, die die Zukunft juristischer Dienstleistungen durch Technologie, Zusammenarbeit, Innovation und geteilte Expertise aktiv mitgestalten.“

Mark W. Brennan, Global Managing Partner für Digitalisierung: „Legal Tech steht im Zentrum unserer Leistungserbringung für Mandanten. Kanzleien verfügen über die Expertise, die Daten und die professionellen Standards, um hier eine führende Rolle einzunehmen. Wir sollten diese Werkzeuge und Best Practices aktiv gestalten, um Mandantenservice und Effizienz zu optimieren.“

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