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Business, Finanz, Recht

Verbund AG holt sich 700 grüne Millionen mit White & Case

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Frankfurt/Wien. White & Case berät den Energiekonzern Verbund bei seinem ersten European Green Bond nach dem neuen Debt Issuance Programme. Der Zins liegt bei 3,375 Prozent.

White & Case hat die Verbund AG bei der Emission eines European Green Bond mit einem Gesamtnennbetrag von 700 Mio. Euro, einer Laufzeit von 7 Jahren und einem fixen Kupon von 3,375 Prozent beraten, so eine Aussendung. Die Emission ist die erste unter dem 2025 aufgesetzten Debt Issuance Programme von Verbund.

Die Emission und das Team

Die Schuldverschreibungen werden in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über grüne Anleihen (EU Green Bond Regulation) begeben – dazu gibt es ein European Green Bond Factsheet sowie eine Pre-Issuance Review (von Institutional Shareholder Services als externem Prüfer). Die Bonds sind an der Luxemburger Börse und Wiener Börse zum Handel zugelassen.

Das White & Case Team, das bei der Emission beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung) sowie Associate Darleen Stöckl (beide Capital Markets).

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Zu diesem Thema:

Karsten Wöckener Credit White & Case

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