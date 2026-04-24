Aurelius übernimmt Sparte von Landis+Gyr mit Kanzlei Goodwin

Industrie & Private Equity. Goodwin hat Aurelius bei der Finanzierung der Übernahme des EMEA-Messtechnikgeschäfts von Landis+Gyr beraten.

Anwaltskanzlei Goodwin hat den Private Equity-Investor Aurelius bei der Finanzierung der Übernahme des EMEA-Messtechnikgeschäfts von Landis+Gyr beraten. Der Unternehmenswert liegt laut einer Aussendung bei 215 Millionen US-Dollar.

Das Kaufobjekt

Die Transaktion betrifft den Erwerb der Geschäftsaktivitäten von Landis+Gyr in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, die ein Portfolio an Messlösungen für Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie zugehörige Software und Dienstleistungen umfassen.

Die Sparte beschäftigt rund 2.700 Mitarbeiter an mehreren Produktionsstandorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von mehr als 600 Millionen US-Dollar. Die Transaktion wurde laut den Angaben bereits abgeschlossen.

Das Transaktionsteam von Goodwin bestand aus Winfried Carli, Marius Garnatz Maskus (beide Private Equity/Debt Finance, München), Elie-Raphael Soudry, Olha Polishchuk (beide Private Equity/Debt Finance, Luxemburg), Tom Roberts, Nadim Islam, Laura Kelly (alle Private Equity/Debt Finance, London), Charlotte Mouradian, Sacha Roustier (beide Private Equity/Debt Finance, Paris), Rina Omura, Anna Zoth (beide Private Equity/Debt Finance, München) sowie Philipp Lauer (Steuerrecht, München).