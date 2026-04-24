Baker McKenzie: Abanoub Malak jetzt Anwalt für Dispute Resolution

Wien. Abanoub Malak ist jetzt Anwalt im Dispute‑Resolution‑Team von Baker McKenzie Österreich. Er ist seit 2018 im Wiener Büro.

Damit verstärke Baker McKenzie Österreich das Dispute Resolution Team mit einem neuen Rechtsanwalt aus den eigenen Reihen, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Abanoub Malak verbrachte bereits seine Konzipientenzeit bei Baker McKenzie; er ist seit 2018 an Bord. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liege in der Prozessführung: Er vertritt Mandanten vor staatlichen Gerichten sowie Schiedsgerichten. Der Fokus liegt dabei auf dem streitigen Bau‑ und Immobilienrecht; sowie in vertriebs‑, insolvenz‑ und haftungsrechtlichen Auseinandersetzungen.

Als zertifizierter Compliance Officer unterstütze Malak Unternehmen zudem bei regulatorischen Fragestellungen. Seine Beratung umfasst insbesondere die strategische Vorbereitung und Führung von Verfahren, Fragen der Prozessfinanzierung sowie die Begleitung der Kommunikation in öffentlichkeitswirksamen Streitigkeiten.

Das Statement

Filip Boras, Head der Practice Group Dispute Resolution in Wien: „Wir begrüßen die Eintragung von Abanoub Malak als Anwalt. Seine fachliche Expertise und sein Engagement stärken unser Team. Seine Fähigkeiten in der Prozessführung, im Gerichtssaal und außerhab, in der gütlichen Streitbeilegung, bieten unseren Mandant:innen einen echten Mehrwert.“