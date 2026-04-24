Freshfields ernennt Hofer und Zamani zu neuen Counsel in Österreich

Frankfurt/Wien. Wirtschaftskanzlei Freshfields hat weltweit 20 neue Counsel ernannt, darunter fünf in Deutschland und Österreich.

Die Wirtschaftskanzlei Freshfields hat weltweit 20 neue Counsel ernannt, darunter fünf in Deutschland und Österreich. Die Ernennungen erfolgen laut einer Aussendung zum neuen Geschäftsjahr ab dem 1. Mai 2026.

Die Beförderungen in Wien

Neuer Wiener Counsel ist Matthias Hofer, Teil der Praxisgruppe Dispute Resolution und schwerpunktmäßig zu IP- und Technologierecht, Plattformregulierung und digitalem Verbraucherrecht aktiv. Er vertrete und berate in strategischen Gerichts- und Schiedsverfahren sowie in IP-getriebenen Transaktionen und Projekten, insbesondere in den Bereichen Tech, Media, Telecommunications und Automotive.

Neu als Counsel in Wien ist auch Noël Zamani, Teil der Praxisgruppe Global Transactions und schwerpunktmäßig zu Venture Capital, Wachstumsunternehmen und M&A beratend tätig – unter anderem in Tech, Life Sciences, Verteidigung und Automotive. Seine Transaktionspraxis ist laut den Angaben international ausgerichtet, mit besonderem Fokus auf Europa, USA und Naher Osten.

Alle neuen Counsel in DACH sind:

Thomas Ackermann (Düsseldorf), Dispute Resolution

Jan Biermann (Frankfurt), Global Transactions

Matthias Hofer (Wien), Dispute Resolution

Annika Kreis (Düsseldorf), Dispute Resolution

Noël Zamani (Wien), Global Transactions

Das Statement

„Unsere neuen Counsel sind juristisch herausragend und haben einen ausgeprägten Sinn für den Beratungsbedarf unserer Mandanten“, so Konrad Gröller, Regional Managing Partner für Kontinentaleuropa (und zuvor Managing Partner in Wien): „Im Namen der Partnerschaft gratuliere ich allen herzlich zu diesem Karriereschritt. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit.“