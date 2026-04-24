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Business, Recht

Rüstungs-Börsegang in Warschau mit Kanzlei Schönherr

Szymon Okoń ©Schoenherr

Rüstungsindustrie. Schönherr beriet Niewiadów Polska Grupa Militarna beim Börsegang am polnischen Kapitalmarkt.

Die Anwaltskanzlei Schönherr hat Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. bei ihrem Debüt an der Warschauer Aktienbörse beraten. Konkret ging es dabei laut einer Aussendung um die Genehmigung des Börseprospekts durch die polnische Finanzaufsichtsbehörde Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sowie die Zulassung und Einführung der Aktien im Börsehandel. Handelsstart war der 21. April 2026.

Das Unternehmen

Die europäische Rüstungsindustrie zeichnete sich in letzter Zeit durch eine rege IPO-Tätigkeit aus, im Gegensatz zu den meisten anderen Branchen. Die Unternehmensgruppe Niewiadów Polska Grupa Militarna entstand durch den Zusammenschluss von Polska Grupa Militarna S.A. und Niewiadów Group. Man konzentriert sich u.a. auf Unmanned systems (UAV/UGV/USV, d.h. Drohnen), Munition, Dual-Use-Produkte und Militärlogistik. Zu den Kooperationspartnern gehören Northrop Grumman, WITU und Explosia.

Das Beratungsteam

The Schönherr-Team wurde gemeinsam von Szymon Okoń (Partner) und Dawid Brudzisz (Counsel) geleitet und umfasste auch Urszula Śleszycka (Attorney at Law) und Olga Koncerewicz-Piotrowska (Associate).

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