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Personalia, Recht

Lukas Jäger neuer Anwalt für Dispute Resolution bei Binder Grösswang

Lukas Jäger ©Binder Grösswang

Wien. Lukas Jäger ist jetzt Anwalt im Dispute Resolution-Team von Binder Grösswang. Seine Themen sind Commercial Litigation, Arbitration und Schadenersatzrecht.

Lukas Jäger verstärkt laut Aussendung seit dem 22. April als neuer Anwalt das Dispute Resolution Team der Wiener Anwaltskanzlei Binder Grösswang. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Commercial Litigation und Arbitration, Commercial Contracts sowie Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht.

Die Laufbahn

Lukas Jäger begann seine Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Innsbruck. Stationen an verschiedenen Gerichten, darunter dem OGH, sowie dem Rechtsdienst des Europäischen Parlaments in Brüssel folgten. Im Jahr 2024 startete er als Rechtsanwaltsanwärter im Dispute Resolution Team von Binder Grösswang in Wien. Davor war er als Rechtsanwaltsanwärter bei der Wirtschaftskanzlei Schönherr in Wien tätig.

Er studierte Rechtswissenschaften und Translationswissenschaft in Innsbruck und St. Petersburg (Mag. iur. 2020, BA 2021). Während seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Innsbruck lehrte er auf dem Gebiet des Europarechts.

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, dass Lukas Jäger unser Dispute Resolution Team nun als Rechtsanwalt verstärkt. Er bringt mit seiner hohen fachlichen Qualität und seinem großen Engagement genau jene Eigenschaften mit, die unsere Mandanten schätzen, und ist eine wertvolle Bereicherung für unser Team“, so Christian Klausegger, Partner bei Binder Grösswang.

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