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Nicht verpassen: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Robert Baumert, Sandra Huber, Georg Wilfling, Gabriele Hackl ©Whirlphoto

Jetzt das beliebte Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026 buchen! Die Vortragenden Robert Baumert, Gabriele Hackl, Sandra Huber und Georg Wilfling informieren darin topaktuell, verständlich und vor allem praxisnah.

Das Online-Seminar bietet zeit- und ortsunabhängig in ganz Österreich ein kompaktes Update für Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 sowie ein breites Spektrum aktueller Steuerfragen, unter anderem aus den Bereichen:

  • Betriebsausgaben, Gewinnermittlung und Jahresabschluss
  • Einkommensteuer, außergewöhnliche Belastungen und Prämien
  • Umsatzsteuer (inkl. Rechnungslegung, Vorsteuer, Sondersteuersätze)
  • Immobilienbesteuerung, ImmoESt und GrESt
  • Kapitalgesellschaften, Vereine und Mantelkauf
  • Verfahrensrecht, FinanzOnline, Registrierkassen
  • Sozialversicherung, Arbeitsrecht und neue Fördermodelle
  • Betrugsbekämpfung, FinStrG und internationale Sachverhalte

Jetzt abrufen: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

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