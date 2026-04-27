Nicht verpassen: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Jetzt das beliebte Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026 buchen! Die Vortragenden Robert Baumert, Gabriele Hackl, Sandra Huber und Georg Wilfling informieren darin topaktuell, verständlich und vor allem praxisnah.
Das Online-Seminar bietet zeit- und ortsunabhängig in ganz Österreich ein kompaktes Update für Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 sowie ein breites Spektrum aktueller Steuerfragen, unter anderem aus den Bereichen:
- Betriebsausgaben, Gewinnermittlung und Jahresabschluss
- Einkommensteuer, außergewöhnliche Belastungen und Prämien
- Umsatzsteuer (inkl. Rechnungslegung, Vorsteuer, Sondersteuersätze)
- Immobilienbesteuerung, ImmoESt und GrESt
- Kapitalgesellschaften, Vereine und Mantelkauf
- Verfahrensrecht, FinanzOnline, Registrierkassen
- Sozialversicherung, Arbeitsrecht und neue Fördermodelle
- Betrugsbekämpfung, FinStrG und internationale Sachverhalte
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