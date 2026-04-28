Am 16. Juni ist Wiener M&A Day: Wer diesmal dabei ist

Veranstaltungen. Beim 3. Wiener M&A Day im Haus der Industrie geht es um Private Equity: Im Fokus stehen Private Credit, Strategien und mehr.

Zum dritten Mal findet der Wiener M&A Day im Haus der Industrie statt: Bei der Konferenz rund um Unternehmenstransaktionen, Fusionen und Übernahmen steht diesmal das Thema Private Equity im Mittelpunkt.

Die Inhalte

Das Programm besteht dabei erneut aus Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten für Fachprofis im Bereich Unternehmenstransaktionen, von Rechtsanwält:innen und Investment-Banker:innen über Unternehmensberater:innen bis hin zu Entscheidungsträger:innen aus der Wirtschaft, so eine Aussendung.

Im Fokus stehen Private Equity Themen wie der zunehmende Einfluss von Private Credit, Buy-&-Build-Strategien, die Zusammenarbeit mit Familienunternehmen, aktuelle Fragen rund um Infrastrukturinvestments, künstliche Intelligenz und Exit-Strategien sowie die Frage nach der Zukunft Europas im globalen Finanzmarkt.

Wer beim M&A Day dabei ist

„Wir freuen uns, zum dritten Mal eine Plattform zu schaffen, auf der Expertinnen und Experten nicht nur aktuelle Marktentwicklungen diskutieren, sondern echte Impulse für zukünftige Transaktionen setzen können“, so Rainer Kaspar, Partner bei PHH Rechtsanwält:innen und einer der Initiatoren des Wiener M&A Tags.

Organisiert wird der Wiener M&A Tag von Rainer Kaspar (PHH Rechtsanwält:innen), Horst Ebhardt (Kinstellar), Konrad Gröller (Freshfields), Christian Herbst (Schönherr), Tibor Kossa (Co-Head Investment Banking Germany & Austria, Goldman Sachs), Florian Kusznier (Wolf Theiss), Roman Rericha (Brandl Talos) und Anton Ulmer (Country Head Austria, Rothschild & Co) im Leitungskommittee.

Bei den Paneldiskussionen sind laut aktuellem Programm u.a. dabei: Matteo Thun (EQT), Jakob Egle (Gibson Dunn), Soren Riebeling (KKR), Fritz von der Schulenburg (CVC Capital Partners), Dietrich von Stockum (Ares Credit Group), Johannes Raidl (i5invest), Christoph Hikes (Invest AG), Christopher Dröge (Goldman Sachs) u.v.m.