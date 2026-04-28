Handbuch Streik: Die Regeln bei Arbeitskonflikten 2026

Für shwierige Zeiten. Streikdrohungen und Streiks sind auch in Österreich häufiger geworden: Ein neues Rechtshandbuch beleuchtet das Thema.
Streikdrohungen und Streiks werden in Anbetracht nationaler und internationaler Krisen und erschwerter Kollektivvertragsverhandlungen immer häufiger, heißt es beim Fachverlag Manz: Einschlägige Normen der EMRK und der GRC entfalten in diesem Bereich mittlerweile ihre Wirkung.
Der Inhalt
Das neue „Handbuch Streik“ auf dem Stand 1.1.2026 soll die Rechtslage aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten (auf rund 244 Seiten im Printformat bzw. in der Online-Ausgabe). Behandelt werden laut Verlag zunächst grundlegende Erwägungen:
- Neutralität des Staates beim Streik
- Grundrecht auf Streik
- Grenzen des Streikrechts
- historische Entwicklung
Sodann geht es um die österreichische Gesetzgebung:
- Entgeltfortzahlungsansprüche
- Verbot der Arbeitskräfteüberlassung während Streiks
- Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren vor dem Bundeseinigungsamt
- einstweilige Verfügungen und rechtswidrige Ankündigungen von Betriebsversammlungen
- sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen der Streikteilnahme
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Praxis der Arbeitskonflikte:
- Unterschiedliche Formen des Arbeitskampfs
- Durchführung von Betriebsversammlungen
Herausgeber und Autor:innen
Herausgeber Dr. Wolfgang Kozak ist Rechtsexperte der Bereichsleitung Beratung der AK Wien, Teil der Schriftleitung der Fachzeitschrift DRdA und Fachautor. Zahlreiche Fachautorinnen und -autoren aus unterschiedlichen Disziplinen haben mitgewirkt.
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