Handbuch Streik: Die Regeln bei Arbeitskonflikten 2026

Für shwierige Zeiten. Streikdrohungen und Streiks sind auch in Österreich häufiger geworden: Ein neues Rechtshandbuch beleuchtet das Thema.

Streikdrohungen und Streiks werden in Anbetracht nationaler und internationaler Krisen und erschwerter Kollektivvertragsverhandlungen immer häufiger, heißt es beim Fachverlag Manz: Einschlägige Normen der EMRK und der GRC entfalten in diesem Bereich mittlerweile ihre Wirkung.

Der Inhalt

Das neue „Handbuch Streik“ auf dem Stand 1.1.2026 soll die Rechtslage aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten (auf rund 244 Seiten im Printformat bzw. in der Online-Ausgabe). Behandelt werden laut Verlag zunächst grundlegende Erwägungen:

Neutralität des Staates beim Streik

Grundrecht auf Streik

Grenzen des Streikrechts

historische Entwicklung

Sodann geht es um die österreichische Gesetzgebung:

Entgeltfortzahlungsansprüche

Verbot der Arbeitskräfteüberlassung während Streiks

Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren vor dem Bundeseinigungsamt

einstweilige Verfügungen und rechtswidrige Ankündigungen von Betriebsversammlungen

sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen der Streikteilnahme

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Praxis der Arbeitskonflikte:

Unterschiedliche Formen des Arbeitskampfs

Durchführung von Betriebsversammlungen

Herausgeber und Autor:innen

Herausgeber Dr. Wolfgang Kozak ist Rechtsexperte der Bereichsleitung Beratung der AK Wien, Teil der Schriftleitung der Fachzeitschrift DRdA und Fachautor. Zahlreiche Fachautorinnen und -autoren aus unterschiedlichen Disziplinen haben mitgewirkt.