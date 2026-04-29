Grüne Hybrid-Anleihen von Amprion mit White & Case

Frankfurt. White & Case berät die Banken bei grünen Hybrid-Anleihen über 1 Mrd. Euro von Amprion.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat ein Bankenkonsortium bei der Emission von zwei Tranchen unbesicherten grünen Hybrid-Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 1 Mrd. Euro der Amprion GmbH unter ihrem 25 Mrd. Euro Debt Issuance Programme beraten, so eine Aussendung. Amprion mit Sitz in Dortmund ist ein deutscher Übertragungsnetzbetreiber mit rund 11.000 km Stromnetz.

Die Emission

Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, wird mit 4,250 Prozent pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit von 30 Jahren, kann jedoch seitens Amprion erstmals zum 28. Juli 2031 regulär zurückgezahlt werden.

Die zweite Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, wird mit 4,750 Prozent pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit von 30 Jahren (erstmals zum 28. April 2034 regulär rückzahlbar).

Die grünen Hybrid-Anleihen stellen eine nachrangige Finanzierungsform dar und werden aufgrund ihrer Struktur seitens der Rating-Agenturen Fitch und Moody‘s mit einem Eigenkapitalanteil von 50 Prozent bewertet. Damit tragen sie zur weiteren Stärkung des Ratingprofils von Amprion bei, heißt es.

Das Beratungsteam

Die Hybrid-Anleihen wurden an der Luxemburger Börse (EuroMTF) zum Handel zugelassen. Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Counsel Peter Becker sowie Associate Robin Pichler (alle Capital Markets).