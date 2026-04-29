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Personalia, Recht

Kanzlei fwp ernennt den ersten Counsel: Thomas Baumgartner

Thomas Baumgartner ©Tamara Toller / fwp

Wien. Kanzlei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) führt die Karrierestufe des Counsel ein: Thomas Baumgartner (38) ist der Pionier, Spezialist für Compliance und Konfliktlösung.

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte (fwp) hat mit sofortiger Wirkung die Karrierestufe des Counsel eingeführt, so eine Aussendung. Als erste Ernennung in dieser neuen Struktur übernimmt demnach Thomas Baumgartner die neu geschaffene Position.

Spezialist für Compliance und Konfliktlösung

Thomas Baumgartner ist seit Mai 2025 bei fwp tätig und habe sich in dieser Zeit als anerkannter Experte in den Bereichen Compliance und Dispute Resolution etabliert. Der gebürtige Wiener und zertifizierte Compliance Officer bringe Erfahrung aus Wirtschaftskanzleien mit, darunter internationale Tätigkeiten für eine führende deutsche Kanzlei mit Spezialisierung auf interne Untersuchungen und Compliance-Monitorships im Auftrag von US-Behörden.

Baumgartners Aufgaben bei fwp sind demnach alle Phasen der Risiko- und Haftungsbewältigung, von der Implementierung maßgeschneiderter Compliance-Management-Systeme über die Durchführung von Internal Investigations zur Aufklärung von Unregelmäßigkeiten bis hin zur Abwehr oder Durchsetzung von Haftungsansprüchen.

Das Statement

In seiner Zeit bei fwp habe Baumgartner signifikante Mandate eigenständig geführt und durch sein Engagement maßgeblich zur Weiterentwicklung der Kanzlei beigetragen. Die Ernennung zum Counsel würdige diese Leistungen.

„Die Einführung der Counsel-Rolle ist ein klares Signal: Wir wollen exzellente Leistung sichtbar machen und individuelle Entwicklungspfade aktiv fördern. Thomas Baumgartner verkörpert genau das Profil, das wir damit ansprechen wollen: fachliche Tiefe, unternehmerisches Denken und eine starke Persönlichkeit, die unsere Mandant:innen und unser Team gleichermaßen überzeugt“, so fwp Partner Markus Fellner.

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