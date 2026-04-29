 Open menu
Business, Recht, Steuer

Notare warnen: Gebührenbefreiung beim Immobilienkauf endet bald

©ejn

Immos & Steuern. Derzeit gilt in Österreich noch eine Gebührenbefreiung beim Immobilienerwerb – doch sie endet am 01.07.2026, warnt die Notariatskammer. So kann man sie ausnützen.

Seit 1. Juli 2024 gilt in Österreich eine befristete Gebührenbefreiung beim Immobilienerwerb, erläutert die Notariatskammer in einer Aussendung. Unter bestimmten Voraussetzungen können Käuferinnen und Käufer von der Eintragungs- und Pfandrechtsgebühr befreit werden. Die Regelung gilt nur noch rund zwei Monate und läuft mit 30. Juni 2026 aus. Eine von der Bundesregierung beabsichtigte Verlängerung ist derzeit nicht bekannt.

Diese Gebühren zählen bei Immobilienkäufen zu den wesentlichen Nebenkosten. Die Befreiung kann daher eine spürbare finanzielle Entlastung darstellen, ist jedoch an klare gesetzliche Voraussetzungen gebunden, heißt es weiter. „Für die Gebührenbefreiung ist nicht der Zeitpunkt des Kaufvertrags entscheidend, sondern dass der Grundbuchsantrag spätestens am 30. Juni 2026 beim Gericht einlangt. In der Praxis hängt das davon ab, dass alle erforderlichen Unterlagen vollständig vorliegen“, erklärt Ulrich Voit, Notar in Wien und Pressesprecher der Österreichischen Notariatskammer.

Wer von der Gebührenbefreiung profitieren kann

Wer die Gebührenbefreiung noch in Anspruch nehmen möchte, hat demnach mehrere Voraussetzungen und Fristen zu beachten.

  • Die Befreiung gilt ausschließlich für entgeltliche Rechtsgeschäfte, die der Deckung eines dringenden Wohnbedürfnisses dienen. Erbschaften und Schenkungen sind nicht begünstigt.
  • Für den Betrag gilt eine Obergrenze: Pro Erwerbsvorgang kann die Befreiung bis zu einem Betrag von 500.000 Euro in Anspruch genommen werden, insgesamt jedoch maximal bis zu einem Volumen von zwei Millionen Euro. Bei mehreren Erwerbspersonen – etwa bei Paaren – kann die Befreiung jeweils geltend gemacht werden.
  • Pfandrechte sind nur dann umfasst, wenn sie im unmittelbaren Zusammenhang mit einem begünstigten Erwerb stehen.
  • Zu beachten ist außerdem, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht nur zum Zeitpunkt des Erwerbs vorliegen müssen, sondern über einen Zeitraum von fünf Jahren aufrecht bleiben müssen. Ein nachträglicher Wegfall, etwa durch den Verkauf der Immobilie oder eine Änderung der Lebenssituation, kann dazu führen, dass die Gebühren nachträglich vorgeschrieben werden. In solchen Fällen besteht zudem die Verpflichtung, den Wegfall innerhalb eines Monats dem zuständigen Gericht zu melden.

Der Zeitpunkt der Antragstellung entscheidet alles

Für die Inanspruchnahme der Gebührenbefreiung ist nicht die Unterzeichnung des Kaufvertrags ausschlaggebend, sondern das Einlangen des Grundbuchsantrags beim zuständigen Gericht, warnen die Notare. In der Praxis hänge die fristgerechte Antragstellung daher von der Vollständigkeit der Unterlagen ab. Verzögerungen – etwa durch fehlende Dokumente der gesetzlichen Voraussetzungen, das Fehlen einer grundverkehrs- bzw. abhandlungsgerichtlichen Genehmigung oder etwa noch ausständige Pfandurkunden – können dazu führen, dass der Antrag nicht mehr rechtzeitig bis zum 30. Juni 2026 eingebracht werden kann.

Notarinnen und Notare sind auf vollständig vorliegende Unterlagen angewiesen und können daher nicht sicherstellen, dass die Gebührenbefreiung im Einzelfall tatsächlich noch in Anspruch genommen werden kann, mahnt die Kammer.

Was mit dem 30. Juni 2026 endet – und was nicht

Mit dem Stichtag endet die Möglichkeit, neue Anträge gebührenbefreit einzubringen. Unabhängig davon bleibe die Nachweisführung auch danach von zentraler Bedeutung. Die Inanspruchnahme der Gebührenbefreiung erfordert eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation der gesetzlichen Voraussetzungen. Unvollständige oder fehlende Nachweise können dazu führen, dass die Befreiung nicht gewährt oder nachträglich aberkannt wird.

Die Österreichische Notariatskammer weist darauf hin, dass für die Inanspruchnahme der Gebührenbefreiung die gesetzlichen Fristen und Voraussetzungen sowie eine vollständige Nachweisführung maßgeblich sind. Eine sorgfältige Prüfung der individuellen Situation sei daher wesentlich. Notarinnen und Notare informieren über die aktuellen Rahmenbedingungen (Anm.d.Red.: natürlich nicht exklusiv – auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte kommen für Grundstückstransaktionen in Frage).

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Wiener Büromarkt: Mehr Vermietungen, weniger Bauprojekte
  2. PHH hat neue Anwältin für Immobilienrecht: Isabella Kehrer
  3. Hotel Josefine geht an die Hotusa Gruppe: Die Berater
  4. CBRE soll für Abercrombie & Fitch neue Standorte suchen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Ordnung statt Chaos: Neuer Leitfaden zum KI-Einsatz bei Logistikern

Big Four lässt bitten: EY lud zu Jazz & Dinner in Linz

Wiener Büromarkt: Mehr Vermietungen, weniger Bauprojekte

Teure Energie: CFOs erwarten Inflationsanstieg auf 3,3 Prozent

KI-Durststrecke: Viele Unternehmen bleiben in der Pilotphase stecken

Neu in Finanz:

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Donau macht Rainer Vogelmann zum Wiener Landesdirektor

Neu in Recht:

Änderung der RL für Europäische Be­triebs­räte: Unternehmen müssen handeln

Kanzlei fwp ernennt den ersten Counsel: Thomas Baumgartner

Grüne Hybrid-Anleihen von Amprion mit White & Case

Auszeichnung für Susanne Kalss als „Women in Law Academic 2026“

Notare warnen: Gebührenbefreiung beim Immobilienkauf endet bald

Neu in Steuer:

Regierungsvorlage zur 4,9 %-Steuer auf Lebensmittel eingebracht

Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht

Der 33. Quellensteuertag kommt im Juni: KESt & Co

ASW-Webinar zu Entgelttransparenz und Equal Pay am 12. Mai

KPMG Österreich macht Lukas Maukner zum Tax-Partner

Neu in Bildung/Uni:

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Feierlich gebootet: Die TU Graz hat jetzt einen Cybersecurity Campus

Neu in Personalia:

Kanzlei fwp ernennt den ersten Counsel: Thomas Baumgartner

Lukas Jäger neuer Anwalt für Dispute Resolution bei Binder Grösswang

Baker McKenzie: Abanoub Malak jetzt Anwalt für Dispute Resolution

Freshfields ernennt Hofer und Zamani zu neuen Counsel in Österreich

Dorda ernennt drei neue Partner und zwei Counsel

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Nicht verpassen: Seminar Oberlaa – Frühjahr 2026

Aurelius übernimmt Sparte von Landis+Gyr mit Kanzlei Goodwin

Ordnung statt Chaos: Neuer Leitfaden zum KI-Einsatz bei Logistikern

Hogan Lovells tritt der „Global Legal Tech Alliance“ bei