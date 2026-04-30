Schiefer: Oliver Quinz ist neuer Anwalt in Graz

Wirtschaftskanzleien. Oliver Quinz ist neuer Anwalt bei der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Schiefer.

Oliver Quinz tritt mit 1. Mai 2026, nach seiner Angelobung am 27. April 2026, die Rolle als Rechtsanwalt bei Schiefer Rechtsanwälte an, nachdem er bereits den Großteil seiner Zeit als Rechtsanwaltsanwärter in der Kanzlei aktiv war, so eine Aussendung.

Vom Metalltechniker zum Anwalt

Der Weg von Dr. Oliver Quinz sei nicht einfach in klassische Kategorien einzuordnen und gerade deshalb inspirierend: Vom Start als Metalltechniker im Jahr 2011 über den Entschluss, einen neuen Weg einzuschlagen und Rechtswissenschaften zu studieren, bis hin zum Abschluss des Diplomstudiums 2019.

Nach der Gerichtspraxis begann Quinz 2020 als Rechtsanwaltsanwärter und kam 2021 zu Schiefer Rechtsanwälte. Im Herbst 2024 hat er sein Doktoratsstudium abgeschlossen, im Herbst 2025 die Rechtsanwaltsprüfung.

Das Statement

„Oliver Quinz ist das beste Beispiel dafür, dass Kompetenz und Leidenschaft die besten Treiber für eine steile Karriere sind. Wir sind sehr stolz auf seinen Werdegang und freuen uns, gemeinsam mit ihm die Zukunft des Vergaberechts weiter aktiv zu gestalten und neu zu denken“, so die Schiefer-Partner:innen Martin Schiefer, Maria Troger und Christian Richter-Schöller.