Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Salzburg. Bei Lidl Österreich kommt es im Herbst zum Führungswechsel: Benny Klein wird CEO, Vorgänger Michael Kunz übernimmt die Schweiz.

Michael Kunz, der die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt habe, kehrt in seine Heimat zurück, um dort per 1. Oktober die Leitung von Lidl Schweiz zu übernehmen, so eine Aussendung. Seine Nachfolge als CEO von Lidl Österreich übernimmt der langjährige Geschäftsleiter Operations (COO), Benny Klein.

Mit diesem Schritt setze Lidl Österreich auf Kontinuität und interne Expertise, heißt es. Die Neubesetzung der COO-Position werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Statement vom Vorgänger

„Benny kennt unser Unternehmen in- und auswendig. In den letzten Jahren hat er sich auch die notwendige Expertise zum österreichischen Markt erarbeitet. Ich bin fest davon überzeugt, dass er Lidl Österreich mit seiner Erfahrung und Leidenschaft nach meiner Übergabe im Herbst in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen wird“, so CEO Michael Kunz.