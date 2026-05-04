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NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar

Im Nachhaltigkeits-Bereich sind zuletzt viele Fragen offengeblieben. Wir finden: Ihre Fragen verdienen NIU answers! Der juristisch fundierte, KI-basierte Recherche-Assistent NIU answers von MANZ ist unverzichtbar für Unternehmen, die ESG nicht nur verwalten, sondern verstehen und rechtssicher umsetzen wollen.

NIU answers wurde speziell für die österreichische Nachhaltigkeits-Branche entwickelt – und in einer erfolgreichen Early-Access-Phase bereits von rund 700 User:innen getestet. Ab sofort steht Ihnen NIU answers zur Verfügung! Was bietet Ihnen NIU answers?

  • Qualität: NIU answers liefert – im Unterschied zu öffentlich zugänglichen KI-Chatbots – präzise Antworten ausschließlich auf Basis geprüfter Fachinhalte und unter Angabe aller Quellen im Volltext.
  • Nutzen: Die Antworten von NIU answers zeichnen sich durch hohen Praxisbezug, starke fachliche Fundierung und verständliche Sprache aus.
  • Sicherheit: Das Sprachmodell von „Claude“ (Anthropic) hinter NIU answers nutzt Inhalte ausschließlich zur Beantwortung von Fragen – es speichert sie nicht und lernt nicht daraus. Die Verarbeitung erfolgt auf europäischen Servern.

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