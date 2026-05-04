Schmitz Cargobull kauft 51% von Berger Fahrzeugtechnik: Die Berater

Fahrzeugindustrie. Binder Grösswang beriet die Schmitz Cargobull AG beim Erwerb von 51% an Berger Fahrzeugtechnik.

Binder Grösswang beriet die 49% Gesellschafterin Schmitz Cargobull AG beim Erwerb der verbleibenden 51% an der Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H, so eine Aussendung. Das Closing steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Die Unternehmen

Die Schmitz Cargobull AG ist ein europäischer Hersteller von Sattelaufliegern und Trailerlösungen für den Gütertransport und bietet neben Fahrzeugen auch digitale Services und Transportlösungen an. Mit rund 6.400 Mitarbeitenden gelte das Unternehmen als führend im europäischen Trailer-Segment.

Im Zentrum der Übernahme stehe die Integration der Leichtbautechnologie von Berger in das bestehende Produkt- und Leistungsportfolio von Schmitz Cargobull. Berger Fahrzeugtechnik ist auf gewichtsoptimierte Fahrzeugkonzepte spezialisiert, insbesondere im Bereich von Sattelaufliegern.

Das Beratungsteam

Das Binder Grösswang Lead-Team bestand aus Christian Zwick, Michael Mittermair (beide Corporate/M&A), Hellmuth Buchroithner (Commercial/IP), Christian Wimpissinger, Larissa Wagner, Florian Joksch (alle Tax), Christine Dietz, Christoph Raab, Max Danzinger (alle Kartellrecht), Alexander Kramer, Yasmina Bouzid (beide Real Estate), Johannes Bammer (Arbeitsrecht).

Das Mandat wurde bei Schmitz Cargobull vom Inhouse Legal Team unter der Leitung von Rechtsanwalt Bernd Schraeder (Leiter Recht & Compliance) sowie Rechtsanwalt Linus Noel Körbi (Recht & Compliance) betreut.

Die Verkäuferin Berger Transport GmbH wurde von Paragon Advocacy und die Gesellschaft Berger Fahrzeugtechnik von Dorda Rechtsanwälte vertreten.