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Bildung & Uni, Steuer

Sozialversicherungsrecht: Neuer Lehrgang mit Stefan Steiger

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Zertifikatslehrgang. Expertise für Herausforderungen im Sozialversicherungsrecht soll ein ASW-Lehrgang bieten. Die nächsten Termine sind im Mai und Juli.

Wenn Sozialversicherungsrecht zur Herausforderung wird, braucht es praxisnahe Expertise, so die ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen).

Der Zertifikatslehrgang „Sozialversicherungsrecht für StB und Entscheidungsträger:innen in WT-Kanzleien“ soll unter der Leitung von Steuerberater Stefan Steiger bei der optimalen Gestaltung von Versicherungs-, Beitrags- und Leistungsthemen helfen. „Ich weiß, wo der Schuh drückt – und genau darauf gehen wir im Zertifikatslehrgang ein“, so Steiger dazu.

Die Veranstaltung

Der Zertifikatslehrgang richtet sich demnach an Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen und Kanzleientscheider:innen. Behandelt werden aktuellen Entwicklungen, rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Praxisbeispiele. Die nächsten Durchgänge des Zertifikatslehrgangs starten am 20.05.2026 sowie am 08.07.2026.

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