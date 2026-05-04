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Bildung & Uni

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Uni Salzburg ©Kay Müller

Hochschulen. Die Uni Salzburg baut für das kommende Wintersemester 2026/27 rund ein Drittel ihrer Bachelorstudien um. Diese können dann von den Studierenden individuell gestaltet werden.

Die Studienprogramme der Uni Salzburg werden flexibler: Die Hochschule führt laut einer Aussendung Anfang Juli 2026 das sogenannte „Major-Minor-Modell“ ein.

Studierende wählen dabei ein Major-Fach zur fachlichen Vertiefung und kombinieren dieses entweder mit einem Minor-Fach oder mit zwei Kompetenzerweiterungen. Der Studienumfang beträgt – wie bei klassischen Fachbachelorstudien – weiterhin 180 ECTS-Punkte.

Ab Herbst 2026 wird rund ein Drittel der Bachelorstudien im Major‑Minor‑Modell angeboten. Bereits ab Herbst 2027 ist vorgesehen, dass die Hälfte aller Bachelorstudien in dieser Form studierbar sind, so die Uni.

Die neuen Bachelorstudien

Die ersten Studien, die in diesem Modell angeboten werden, stehen bereits fest. In der ersten Startphase umfasst das neue Major-Minor Angebot die Bachelorstudien Angewandte Umwelt‑ und Geowissenschaften, Geographie, Germanistik, Mathematik, Politikwissenschaft, Philosophie, Romanistik und Slawistik.

Ergänzend kommen interdisziplinäre Kompetenzerweiterungen dazu, zunächst in den Bereichen Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Interdisziplinäre Mittelalter‑ und Frühneuzeitstudien mit Schwerpunkt Digital Humanities sowie Klimawandel und Nachhaltigkeit. Weitere Fächer und Kompetenzerweiterungen sollen im Mai 2026 bekannt gegeben werden.

„Viele junge Menschen bringen heute vielfältige Interessen mit und möchten diese auch im Studium verwirklichen. Mit dem Major‑Minor‑Bachelor geben wir ihnen die Freiheit, ihre Interessen zusammenzuführen und individuelle Schwerpunkte zu setzen,“ so Vizerektorin Michaela Rückl: „Es ist uns ein großes Anliegen, Studierende dabei zu unterstützen, ihre Talente optimal zu entfalten – und das auf eine Weise, die ihnen neue Perspektiven eröffnet und sie für die Herausforderungen der Zukunft stärkt.“

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