CHG Rechtsanwälte hat jetzt einen Standort in Bregenz

Westösterreich. CHG Rechtsanwälte eröffnet einen neuen Standort in Bregenz, mit Anwältin Yasmine Greber.

Kanzlei CHG Rechtsanwälte eröffnet in Kooperation mit Wolfgang Hirsch einen neuen Standort in Bregenz, so eine Aussendung: Yasmine Greber verstärke die Kanzlei vor Ort. Neben Innsbruck, Wien, St. Johann in Tirol, Bozen und Vaduz sei man damit künftig auch in Vorarlberg vertreten.

Näher an die Mandanten heranrücken

Mit der Eröffnung des neuen Büros wechselt Yasmine Greber von ihrer bisherigen Tätigkeit als Rechtsanwältin in Dornbirn in das Team von CHG, heißt es weiter.

„Bregenz ist für uns der logische nächste Schritt in Westösterreich. Wir stärken damit unsere regionale Präsenz und rücken noch näher an unsere Mandant:innen in Vorarlberg heran“, so Christoph Haidlen, Partner bei CHG Rechtsanwälte.