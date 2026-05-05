Tridonic stellt Joint Venture in Indien neu auf mit Kanzlei CMS

Lichttechnik-Industrie. CMS begleitet Tridonic beim Umbau der Indien-Aktivitäten: Das Freihandelsabkommen schaffe neue Chancen.

CMS hat die Tridonic Holding GmbH bei der strategischen Neuaufstellung ihres Joint Ventures in Indien rechtlich begleitet, so eine Aussendung. Die angepasste Struktur ermögliche eine Ausweitung der Aktivitäten auf den gesamten indischen Markt.

Das Unternehmen

Die Tridonic Holding GmbH gehört zum Zumtobel-Konzern und ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen Tridonic Gruppe, eines Anbieters von Lösungen für intelligente Lichttechnik. Im Zuge der Transaktion wurde die seit 2019 bestehende Joint‑Venture‑Struktur der Parteien in Indien unter Berücksichtigung der bisherigen Vereinbarungen zu Vertrieb und technischem Know-how überarbeitet und an aktuelle strategische Anforderungen angepasst, heißt es weiter. Die neuen vertraglichen Rahmenbedingungen sollen demnach die Grundlage für eine vertiefte Zusammenarbeit und eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Joint Ventures schaffen.

Die Entscheidung erfolge auch vor dem Hintergrund des aktuellen Freihandelsabkommens (FTA) und diene der langfristigen Stärkung der Marktpräsenz von Tridonic in Indien. „Wir sehen in den kommenden Jahren gute Geschäftsmöglichkeiten in Indien“, so Philipp Heindl, Vizepräsident Internationale Geschäftsentwicklung der Tridonic Holding GmbH.

Das Beratungsteam

CMS begleitete die Transaktion grenzüberschreitend mit Teams in Österreich und Indien. Die Beratung umfasste demnach insbesondere die Strukturierung und Neuordnung des Joint Ventures nach österreichischem und indischem Recht, die Überarbeitung und Neuverhandlung der Joint-Venture-Vereinbarungen sowie die Koordination der Umsetzung in beiden Jurisdiktionen.

„Die enge Zusammenarbeit unseres CMS India Desk in Österreich mit unseren Kolleginnen und Kollegen von CMS India (IndusLaw) war entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung dieser Transaktion“, so Shivam Subhash, Head of CMS India Desk, CMS Österreich.