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Finanz, Personalia

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Thomas Adler ©Vontobel

Investmenthäuser. Vontobel ernennt Commerzbanker Thomas Adler zum neuen Leiter des institutionellen Geschäfts in Deutschland und Österreich.

Das Schweizer Investmenthaus Vontobel will das Geschäft mit institutionellen Kunden im deutschsprachigen Raum verstärken und ernennt Thomas Adler mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum Leiter des institutionellen Geschäfts für Deutschland und Österreich, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Thomas Adler verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Finanzindustrie mit einem Schwerpunkt auf institutionellem Vertrieb und strategischem Geschäftsausbau. Er wechselt von der Commerzbank Asset Management, wo er zuletzt als Managing Director und Head of Institutional Business EMEA tätig war. Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen Invesco, Allianz Global Investors und Deutsche Bank.

Die Statements

„Wir freuen uns, Thomas Adler willkommen zu heißen. Mit dieser Ernennung unterstreicht Vontobel den Anspruch, seine Marktposition im institutionellen Geschäft in der DACH-Region weiter zu stärken und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben“, sagt Reto Lichtensteiger, Head Clients DACH Region.

„Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team von Vontobel das institutionelle Geschäft in Deutschland und Österreich weiter auszubauen und die Beziehungen zu unseren Kunden nachhaltig zu stärken“, so Adler: „Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld sind maßgeschneiderte Lösungen und eine enge Partnerschaft mit institutionellen Investoren entscheidend.“

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