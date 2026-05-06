Athagoras holt Ecker + Ecker und Accessus an Bord, Latham hilft

Life Sciences-Dienstleister. Latham & Watkins berät die Verkäufer von Ecker + Ecker und Accessus Health beim Verkauf an den Branchenkollegen Athagoras.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat laut Aussendung die Verkäufer der Ecker + Ecker GmbH und der Accessus Health GmbH (beide Hamburg) beim Verkauf beider Unternehmen an den Life Sciences-Dienstleister Athagoras mit Sitz in München beraten.

Eine Übernahme unter Health-Spezialisten

Durch den Zusammenschluss werde die Expertise von Ecker + Ecker im Bereich des deutschen Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG), Pricing und EU Health Technology Assessment mit den Kompetenzen von Athagoras auf den Gebieten Market Access, Gesundheitsökonomie, Real-World Evidence und europäischer Umsetzung vereint, heißt es dazu.

Zusammen werde man die führende Position bei gemeinsamen klinischen Bewertungen (JCA) ausbauen und Athagoras als bevorzugten Partner für den multinationalen Marktzugang etablieren, so die Ecker + Ecker Gruppe. Dort zieht sich Thomas Ecker aus der Geschäftsführung zurück, Janine Leismann übernehme ab sofort die alleinige Geschäftsführung des Unternehmens.

Das Beratungsteam

Im Team von Latham & Watkins waren Henning Schneider (Partner), Jacob Fontaine (Counsel, gemeinsame Federführung), Florian Brüggemann, Astrid Preuss, Jana Maué (alle Associates, alle Corporate/M&A), Tobias Klaas (Partner), Henning Kleymann (Associate, beide Tax), Jana Dammann de Chapto (Partner, Kartellrecht, alle Hamburg) und Martina Hölzer (Associate, Arbeitsrecht, München).