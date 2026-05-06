 Open menu
Recht, Tools, Veranstaltung

Legal Tech Barometer: KI macht schneller, doch Verlässlichkeit bleibt Thema

©ejn

Wien. Das „Legal Tech Barometer 2026“ ortet einen starken Anstieg bei der KI-Nutzung. Doch 70 Prozent der befragten Juristen müssen den KI-Output häufig korrigieren.

Künstliche Intelligenz hat sich in der österreichischen Rechtsbranche zum Alltagswerkzeug entwickelt. Dies ist laut einer Aussendung das zentrale Ergebnis des aktuellen „Legal Tech Barometer 2026“ von Future-Law, das gemeinsam mit LexisNexis, Dilitrust, der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) und der Österreichischen Notariatskammer verfasst wurde.

Für das Legal Tech Barometer wird jährlich eine Umfrage durchgeführt um den Stand der Digitalisierung und KI-Nutzung in der österreichischen Rechtsbranche zu analysieren. Die Teilnehmer stammen aus Notariaten, Rechtsabteilungen, Kanzleien und dem öffentlichen Sektor. Die zentralen Ergebnisse der diesjährigen Umfrage:

  • 45 % der befragten Juristinnen und Juristen nutzen KI mehrmals täglich.
  • Insgesamt setzen 99 % der Befragten zumindest gelegentlich auf entsprechende Tools.
  • 81 % der Befragten nutzen KI für die rechtliche Recherche.

Rechtsabteilungen als Vorreiter

Rechtsabteilungen gehören zu den intensivsten AI-Nutzerinnen im Rechtsmarkt: „Angetrieben weniger von Digitalisierungsbegeisterung als von schlichtem Ressourcendruck. 55 Prozent der Befragten berichteten von steigenden Aufwänden bei gleichbleibenden Teams. 72 Prozent nutzen KI-Tools mehrmals täglich“, so Sophie Martinetz, Gründerin und CEO von Future-Law. Besonders stark ist der Einsatz bei Vertragsentwürfen und Dokumentenanalyse.

Trotz hoher Nutzungsintensität fehlt es in 78 % der Rechtsabteilungen aber an automatisierten Workflows. „Der Optimismus für die Zukunft ist dennoch ungebrochen. 100 Prozent erwarten, dass Due-Diligence-Prüfungen innerhalb von zwei Jahren vollständig durch AI abgewickelt werden“, so Martinetz.

„Verschiebung, nicht Verdrängung“

Die zunehmende KI-Nutzung führt in den Augen der Future-Law-Gründerin zu einer spürbaren Verschiebung juristischer Tätigkeiten: „Routinetätigkeiten werden verstärkt von KI übernommen, insbesondere Aufgaben, die bisher von Junior-Juristinnen und -Juristen, Assistenzfunktionen oder externen Kanzleien erledigt wurden.“

Gleichzeitig zeige sich ein klarer Trend: Die gewonnene Zeit wird überwiegend für komplexere juristische Fragestellungen, strategische Beratung und Qualitätssicherung genutzt. „Damit verändert sich das Berufsbild nachhaltig – weg von operativer Bearbeitung hin zu steuernden und bewertenden Tätigkeiten. Was wir beobachten, ist keine Verdrängung, sondern eine Verlagerung“, so Martinetz: „Juristinnen und Juristen, die KI als Werkzeug beherrschen, werden künftig dort gebraucht, wo Urteilsvermögen, Empathie und Verantwortung gefragt sind.“

Qualität bleibt Herausforderung

Trotz hoher Nutzung bleibt die Qualität der KI-Ergebnisse ein kritischer Faktor. Rund 70 % gaben an, dass sie die Ergebnisse „häufig“ oder „sehr häufig“ korrigieren müssen.

„KI schafft Tempo, aber nicht automatisch Verlässlichkeit“, so Martinetz: „Die juristische Expertise bleibt unverzichtbar – insbesondere bei Bewertung, Einordnung und finaler Entscheidung.“ Zwar nutzen erst rund 20 % automatisierte Workflows, aber weitere 40 % planen deren Einführung, so die Umfrage.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. „Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag
  2. KI in der Ära der Agenten: Teamplayer, Rechtsprofessor, aber (kein) Jobkiller
  3. NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar
  4. Ordnung statt Chaos: Neuer Leitfaden zum KI-Einsatz bei Logistikern

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Mayr-Melnhof-Karton AG: Vorstand Roman Billiani bleibt bis 2030

Ordnung statt Chaos: Neuer Leitfaden zum KI-Einsatz bei Logistikern

Big Four lässt bitten: EY lud zu Jazz & Dinner in Linz

Neu in Finanz:

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Neu in Recht:

Legal Tech Barometer: KI macht schneller, doch Verlässlichkeit bleibt Thema

Update für den „Grundriss des Devisen­rechts“: Neue Regeln & Behörden

Athagoras holt Ecker + Ecker und Accessus an Bord, Latham hilft

TV für Senioren: Hengeler Mueller vertritt Victor’s Group vor dem EuGH

Immobilien: Energieausweis wird detaillierter und allgegenwärtiger

Neu in Steuer:

Sozialversicherungsrecht: Neuer Lehrgang mit Stefan Steiger

Regierungsvorlage zur 4,9 %-Steuer auf Lebensmittel eingebracht

Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht

Der 33. Quellensteuertag kommt im Juni: KESt & Co

ASW-Webinar zu Entgelttransparenz und Equal Pay am 12. Mai

Neu in Bildung/Uni:

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Neu in Personalia:

CHG Rechtsanwälte hat jetzt einen Standort in Bregenz

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Mayr-Melnhof-Karton AG: Vorstand Roman Billiani bleibt bis 2030

Schiefer: Oliver Quinz ist neuer Anwalt in Graz

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Legal Tech Barometer: KI macht schneller, doch Verlässlichkeit bleibt Thema

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

KI in der Ära der Agenten: Teamplayer, Rechtsprofessor, aber (kein) Jobkiller

NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar

Online-Shopping: Strengere Regeln für „Buy Now, Pay Later“