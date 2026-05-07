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Business, Recht

Google-Rechenzentrum in Österreich: Saxinger berät Ansiedlungsverband

Franz Mittendorfer ©Saxinger

Kronstorf. Wirtschaftskanzlei Saxinger hat den Verband Interkommunale Betriebsansiedlung Kronstorf – Hargelsberg, B 309 bei der Ansiedlung des neuen Rechenzentrums von Google beraten.

Das Projekt stellt eine bedeutende Investition in den Standort Oberösterreich dar und soll dem weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur von Google in Europa dienen, insbesondere Cloud-Angeboten und KI, heißt es in einer Aussendung. Die rechtliche Beratung durch Saxinger umfasste demnach insbesondere Fragen der Standortentwicklung, der Grundstückstransaktion, Finanzierungsthemen sowie der vertraglichen und regulatorischen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Projektumsetzung.

Dabei ging es anderem um die Gestaltung von Grundstücks- und Infrastrukturverträgen, Fragen der Raumordnung und des Baurechts sowie die Begleitung behördlicher Genehmigungsverfahren. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts sei die Umsetzung umfassender Nachhaltigkeitsmaßnahmen, darunter ressourcenschonender Energie- und Wassernutzung. Auch die Errichtung eines Informationszentrums sowie eine Kooperation mit der Fachhochschule Oberösterreich zur Förderung von Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz sind vorgesehen.

Das Beratungsteam

Der Verband Interkommunale Betriebsansiedlung Kronstorf – Hargelsberg, B 309 fungiert als interkommunaler Wirtschaftsverband für die Entwicklung und Vermarktung von Betriebsbaugebieten sowie die Begleitung von Betriebsansiedlungen in der Region. Das Transaktionsteam von Saxinger wurde von den Partnern Franz Mittendorfer und Clemens Harsch geleitet. Federführend in der Vertretung von Google war von rechtlicher Seite Karl Binder.

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