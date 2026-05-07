Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

Wien. Salomea Krobath (38) leitet jetzt die Kommunikations- und Marketingaktivitäten von Wirtschaftskanzlei PHH. Sie kommt von viennacontemporary.

Salomea Krobath übernimmt Marketing und Kommunikation bei PHH Rechtsanwält:innen, so eine Aussendung. Die gebürtige Wienerin absolvierte demnach ein sozialwissenschaftliches Masterstudium an der London School of Economics und studierte zuvor am University College Utrecht in den Niederlanden.

Nach ihrer akademischen Ausbildung war sie zunächst als Journalistin für das Nachrichtenmagazin profil tätig. Anschließend wechselte Krobath auf Unternehmensseite, wo sie mehrere Jahre die Marketingaktivitäten eines Start-ups verantwortete (Anm. d. Red: ein ungewöhnliches, nämlich Carl Suchy & Söhne – die Wiederbelebung einer Uhrenmarke der Donaumonarchie aus 1822).

Die Aufgabe

Zuletzt war Salomea Krobath als Head of Communication & PR für die Kunstmesse viennacontemporary tätig. In ihrer neuen Funktion bei PHH Rechtsanwält:innen zeichne die Marketing Managerin für sämtliche Kommunikations- und Marketingagenden der Kanzlei verantwortlich – von Website und Social Media bis hin zum Eventmanagement.

Die Statements

„Mit ihrer umfassenden Erfahrung in Medien und Unternehmenskommunikation wird Salomea Krobath maßgeblich dazu beitragen, die Positionierung von PHH Rechtsanwält:innen weiter zu stärken und unsere Sichtbarkeit gezielt auszubauen. Dabei wird sie insbesondere unsere Kommunikationsaktivitäten im Sinne unserer klaren und modernen Ausrichtung weiterentwickeln sowie unseren Markenauftritt vorantreiben. Ich freue mich sehr, sie im Team zu haben“, so Elisabeth Peneder, Head of Operations bei PHH Rechtsanwält:innen.

„An meiner neuen Position begeistert mich vor allem die Vielschichtigkeit der Themen und die Dynamik an der Schnittstelle von Wirtschaft, Recht und Gesellschaft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Kommunikation von PHH Rechtsanwält:innen weiterzuentwickeln und neue Akzente zu setzen“, so Salomea Krobath.