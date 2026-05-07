 Open menu
Personalia, Recht

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

Salomea Krobath ©PHH Rechtsanwält:innen / Studio matphoto

Wien. Salomea Krobath (38) leitet jetzt die Kommunikations- und Marketingaktivitäten von Wirtschaftskanzlei PHH. Sie kommt von viennacontemporary.

Salomea Krobath übernimmt Marketing und Kommunikation bei PHH Rechtsanwält:innen, so eine Aussendung. Die gebürtige Wienerin absolvierte demnach ein sozialwissenschaftliches Masterstudium an der London School of Economics und studierte zuvor am University College Utrecht in den Niederlanden.

Nach ihrer akademischen Ausbildung war sie zunächst als Journalistin für das Nachrichtenmagazin profil tätig. Anschließend wechselte Krobath auf Unternehmensseite, wo sie mehrere Jahre die Marketingaktivitäten eines Start-ups verantwortete (Anm. d. Red: ein ungewöhnliches, nämlich Carl Suchy & Söhne – die Wiederbelebung einer Uhrenmarke der Donaumonarchie aus 1822).

Die Aufgabe

Zuletzt war Salomea Krobath als Head of Communication & PR für die Kunstmesse viennacontemporary tätig. In ihrer neuen Funktion bei PHH Rechtsanwält:innen zeichne die Marketing Managerin für sämtliche Kommunikations- und Marketingagenden der Kanzlei verantwortlich – von Website und Social Media bis hin zum Eventmanagement.

Die Statements

„Mit ihrer umfassenden Erfahrung in Medien und Unternehmenskommunikation wird Salomea Krobath maßgeblich dazu beitragen, die Positionierung von PHH Rechtsanwält:innen weiter zu stärken und unsere Sichtbarkeit gezielt auszubauen. Dabei wird sie insbesondere unsere Kommunikationsaktivitäten im Sinne unserer klaren und modernen Ausrichtung weiterentwickeln sowie unseren Markenauftritt vorantreiben. Ich freue mich sehr, sie im Team zu haben“, so Elisabeth Peneder, Head of Operations bei PHH Rechtsanwält:innen.

„An meiner neuen Position begeistert mich vor allem die Vielschichtigkeit der Themen und die Dynamik an der Schnittstelle von Wirtschaft, Recht und Gesellschaft. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Kommunikation von PHH Rechtsanwält:innen weiterzuentwickeln und neue Akzente zu setzen“, so Salomea Krobath.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Google-Rechenzentrum in Österreich: Saxinger berät Ansiedlungsverband
  2. Athagoras holt Ecker + Ecker und Accessus an Bord, Latham hilft
  3. TV für Senioren: Hengeler Mueller vertritt Victor’s Group vor dem EuGH
  4. CHG Rechtsanwälte hat jetzt einen Standort in Bregenz

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Mayr-Melnhof-Karton AG: Vorstand Roman Billiani bleibt bis 2030

Ordnung statt Chaos: Neuer Leitfaden zum KI-Einsatz bei Logistikern

Big Four lässt bitten: EY lud zu Jazz & Dinner in Linz

Neu in Finanz:

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Neu in Recht:

Forensic Nursing: Spurensicherung in Spital und Ordination

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

Wolf Theiss berät Morgan Stanley bei Bond-Premiere in Albanien

Google-Rechenzentrum in Österreich: Saxinger berät Ansiedlungsverband

Legal Tech Barometer: KI macht schneller, doch Verlässlichkeit bleibt Thema

Neu in Steuer:

Master International Tax Law von ASW und WU: Neuer Start im September

M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports

Sozialversicherungsrecht: Neuer Lehrgang mit Stefan Steiger

Regierungsvorlage zur 4,9 %-Steuer auf Lebensmittel eingebracht

Forvis Mazars Legal holt Christina Hummer für Kartellrecht

Neu in Bildung/Uni:

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Neu in Personalia:

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

CHG Rechtsanwälte hat jetzt einen Standort in Bregenz

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Mayr-Melnhof-Karton AG: Vorstand Roman Billiani bleibt bis 2030

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports

Legal Tech Barometer: KI macht schneller, doch Verlässlichkeit bleibt Thema

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

KI in der Ära der Agenten: Teamplayer, Rechtsprofessor, aber (kein) Jobkiller

NIU answers: Ihr KI-Recherche-Assistent für ESG-Fragen ist jetzt verfügbar