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Bildung & Uni, Recht, Steuer

Master International Tax Law von ASW und WU: Neuer Start im September

©WU Wien

Fortbildung. Der LL.M.-Studiengang International Tax Law von ASW und WU Wien soll bei grenzüberschreitender Beratung helfen und beginnt wieder im Herbst.

Die Herausforderungen in der Steuerberatung sind komplex und wandeln sich stetig, so die ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen). Das postgraduale LL.M. Studium „International Tax Law“ soll demnach praxisnah Know-how für die Beratung vermitteln, von aktuellen Gestaltungsfragen bis hin zu komplexen internationalen Sachverhalten.

Der Studiengang

Im September 2026 startet der Studiengang 2026/27 (Dauer zwei Semester Full-Time) in Kooperation von ASW und Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Das Bildungsangebot in englischer Sprache vermittle Spezialkenntnisse im internationalen Steuerrecht und verknüpfe es interdisziplinär mit verwandten Wissensgebieten. Folgende Hauptfächer werden unterrichtet:

  • Grundzüge ausgewählter ausländischer Steuerrechtsordnungen
  • Doppelbesteuerungsabkommen
  • Steuerstrategien und -planung über die Grenzen

Weitere Fächer sind u.a. Steuerrecht der EU, CFC Gesetzgebung und Internationale Steuerpolitik. Abgeschlossen wird mit einer Master-Arbeit (12 der ingesamt 90 ECTS-Punkte des Master-Studiengangs). Die wissenschaftliche Leitung hat Prof. Dr. DDr.h.c. Michael Lang (WU / Institut für österreichisches und Internationales Steuerrecht), die organisatorische Leitung liegt bei Mag. Barbara Ender-Rochowansky (ASW).

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