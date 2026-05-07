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Finanz, Recht

Wolf Theiss berät Morgan Stanley bei Bond-Premiere in Albanien

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Tirana. Wolf Theiss berät Morgan Stanley als Sole Bookrunner bei der Emission des ersten Senior Unsecured Eurobond Albaniens durch die Banka Kombëtare Tregtare.

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat Investmentbank Morgan Stanley als Sole Bookrunner bei der ersten internationalen Senior Unsecured Bond-Emission Albaniens durch einen privaten Emittenten beraten, so eine Aussendung. Bei der Emission in der Höhe von 150 Millionen Euro durch Banka Kombëtare Tregtare SHA trat Wolf Theiss als Local Counsel für Morgan Stanley auf.

Die Bank und ihre Berater

Banka Kombëtare Tregtare ist die größte Bank für Geschäftskunden in Albanien und macht rund ein Viertel aller Assets des albanischen Bankensektors aus, heißt es dazu weiter. Gegründet 1925, entstand das Kreditinstitut in seiner heutigen Form 1993 durch den Merger der Albanian Commercial Bank und der National Bank of Albania. Im Beratungsteam von Wolf Theiss waren die Anwälte Sokol Nako und Kristaq Profkola (beide Banking & Finance, Abanien).

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