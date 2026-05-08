 Open menu
Business, Recht, Steuer

Equal-Pay-Richtlinie macht Lohn-Berechnung zu kompliziert, so Touristiker

Walter Veit ©Florian Lechner / ÖHV

Österreich. Die Hoteliersvereinigung kritisiert die Entgelttransparenz-Richtlinie der EU als „hyperbürokratisches Regelwerk“: Rechenfehler und teure Strafen drohen.

„Die EU macht dieselben Fehler wie bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung: die Praxis nicht ausreichend einzubinden. Das Ergebnis ist ein hyperbürokratisches Regelwerk, das Unternehmen und Standort zu teuer kommt“, kritisiert Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV), die Equal-Pay-Richtlinie in einer Aussendung: „Wir sehen und teilen das Ziel. Aber der gewählte Weg führt nicht zu mehr Fairness, sondern in einen Bürokratie-Dschungel der Extraklasse.“

„Mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle“

Die EU-Richtlinie sehe vor, dass die Unternehmen das „geschlechtsspezifische und das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle von Löhnen und Gehältern sowie ergänzender und variabler Bestandteile innerhalb einzelner Gruppen von Arbeitnehmer:innen, die gleichwertige Arbeit verrichten“, aufschlüsseln, dazu den Anteil Beschäftigter, die ergänzende oder variable Bestandteile erhalten, je Entgeltquartil dokumentieren und entsprechende Berichte verfassen. „Das ist so kompliziert, wie es klingt, und völliges Neuland. Da sind Fehler vorprogrammiert, und dann hagelt es Strafen, die das Ganze noch teurer machen“, so Veit.

Löhne vs. Gehälter, Zulagen vs. Zuschläge und mehr

Die Lohnverrechnung sei schon jetzt unnötig kompliziert, so die Hoteliers: In Österreich werde zwischen Löhnen und Gehältern und zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen unterschieden („obwohl beide aus derselben Kasse kommen“), sowie zwischen Zulagen und Zuschlägen, zwischen Brutto, Netto und Gesamtarbeitskosten, und mehr. Außerdem „haben wir 14 Monatsgehälter, aber zwölf Monate“, so Veit.

All dies sei viel Aufwand ohne Mehrwert, die Entgelttransparenz erhöhe die Kosten nun noch mehr. Die EU brauche eine 180-Grad-Kehrtwende, die Entgelttransparenzrichtlinie müsse unter stärkerer Einbindung der Praktiker:innen eine einfachere Methode finden.

Der Zeitplan zur Umsetzung

Eine andere Sicht der Dinge hat die AK, die vor Kurzem eine rasche und konsequente Umsetzung der Equal-Pay-Richtlinie gefordert hat: Österreich sei säumig, weil die Wirtschaft mauere, so die Arbeiterkämmerer.

Die EU‑Entgelttransparenzrichtlinie muss von allen Mitgliedstaaten bis spätestens 7. Juni 2026 in nationales Recht überführt werden. Eine Darstellung der Zielsetzungen und geplanten Umsetzung liefern etwa Grant Thornton oder Deloitte, wobei letzteres Beratungsunternehmen in einer Studie erhebliche Wissenslücken zum Thema festgestellt hat.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Grüne Hybrid-Anleihen von Amprion mit White & Case
  2. Auszeichnung für Susanne Kalss als „Women in Law Academic 2026“
  3. NIU answers von Manz startet: KI-Recherche-Assistent für ESG
  4. ASW-Webinar zu Entgelttransparenz und Equal Pay am 12. Mai

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Mayr-Melnhof-Karton AG: Vorstand Roman Billiani bleibt bis 2030

Ordnung statt Chaos: Neuer Leitfaden zum KI-Einsatz bei Logistikern

Big Four lässt bitten: EY lud zu Jazz & Dinner in Linz

Neu in Finanz:

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Neu in Recht:

Norvestor holt sich Inkasso-Dienstleister Debtist mit White & Case

Neues Fachbuch: Die Mediation als Lösung im Rechtsstreit

Forensic Nursing: Spurensicherung in Spital und Ordination

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

Wolf Theiss berät Morgan Stanley bei Bond-Premiere in Albanien

Neu in Steuer:

Equal-Pay-Richtlinie macht Lohn-Berechnung zu kompliziert, so Touristiker

Tax Tech Konferenz 2026 ist im Juni: „Von Nische zu Mainstream“

Master International Tax Law von ASW und WU: Neuer Start im September

M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports

Sozialversicherungsrecht: Neuer Lehrgang mit Stefan Steiger

Neu in Bildung/Uni:

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Neu in Personalia:

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

CHG Rechtsanwälte hat jetzt einen Standort in Bregenz

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Mayr-Melnhof-Karton AG: Vorstand Roman Billiani bleibt bis 2030

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Tax Tech Konferenz 2026 ist im Juni: „Von Nische zu Mainstream“

M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports

Legal Tech Barometer: KI macht schneller, doch Verlässlichkeit bleibt Thema

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

KI in der Ära der Agenten: Teamplayer, Rechtsprofessor, aber (kein) Jobkiller