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Bildung & Uni, Recht

Neues Fachbuch: Die Mediation als Lösung im Rechtsstreit

Mediation im Rechtsstreit ©Manz

Konflikt vs. Konsens. Eine neues Handbuch präsentiert (erfolgreiche) Mediation als Alternative zu einem Urteil im Rechtsstreit. Praxisbeispiele liefert die Baubranche.

Das neue Werk zur Mediation im Rechtsstreit soll Handbuch und Lehrbuch zugleich sein, so Fachverlag Manz: Es bietet demnach eine tiefergehende Analyse der Umstände, die die Lösung von rechtlich geprägten Konflikten bestimmen.

Eine Alternative zum Zivilprozess

Die Mediation im Rechtsstreit eröffnet eine Alternative zum Zivilprozess, heißt es weiter. Angestrebt werde eine effiziente, wertschöpfende und sachgerechte Lösung von Konflikten. Auf die Analyse der Ausgangsbasis und Vorgehensweise in der knapp 300 Seiten starken Neuerscheinung folgt die Ableitung einer Methode, die typische Hindernisse überwinden und Konflikte selbstbestimmt lösen soll.

Autor Dr. Klaus Voithofer, LL.M. ist selbst eingetragener Mediator und Rechtsanwalt. Als Praxisbeispiel hat Voithofer den Fachbereich Bau herangezogen und behandelt etwa:

  • konfliktmindernde Vertragsgestaltung
  • partnerschaftliche Projektabwicklung
  • ÖNORM B 2110 bzw. B 2118
  • Grundsätze für die Aufarbeitung strittiger Themen im Rechtsstreit.

 

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