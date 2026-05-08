 Open menu
Business, M&A, Recht

Norvestor holt sich Inkasso-Dienstleister Debtist mit White & Case

©ejn

Finanzdienstleister. Wirtschaftskanzlei White & Case berät Norvestor beim Mehrheitserwerb am Forderungsmanagement-Spezialisten Debtist.

White & Case hat Norvestor Nova I SCSp, einen von Norvestor Advisory beratenen Fonds, beim Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Debtist GmbH beraten. Debtist ist ein KI‑basiertes, technologiegestütztes Forderungsmanagement- und digitales Inkassounternehmen, so eine Aussendung.

Der Vollzug der Transaktion werde vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und Vollzugsbedingungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Die drei Gründer von Debtist werden einen erheblichen Teil reinvestieren und eine wesentliche Minderheitsbeteiligung halten, heißt es weiter.

Das Unternehmen

Debtist mit Hauptsitz in Frankfurt wurde 2023 gegründet. Das Unternehmen hat eine KI‑basierte, vollständig digitale Plattform entwickelt, die die gesamte Wertschöpfungskette des Forderungsmanagements von außergerichtlichen Mahnprozessen bis zur langfristigen Überwachung und Beitreibung abdecke.

Durch die Analyse von Schuldnerdaten, die Segmentierung von Forderungen und die kontinuierliche Optimierung von Kommunikationsstrategien verbessere die Plattform die Realisierungsquoten und stelle die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Transparenz in verschiedenen Märkten sicher. Debtist ist derzeit in Deutschland, Skandinavien und UK tätig.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das bei der Transaktion unter Federführung der Partner Stefan Koch und Albrecht Schaefer (beide Private Equity) beriet, bestand aus den Partnern Woldemar Häring (Financial Services Regulatory), Mathias Bogusch (Intellectual Property), Tim Bracksieck (Tax), Thomas Glauden (Private Equity, Luxemburg) und Jonathan Rogers (Financial Services Regulatory, London) sowie Local Partner Alisa Preissler (Tax).

Aktiv waren auch die Associates Lennart Werbeck, Leonard Spielberg (beide Private Equity), Finn Pauls (Financial Services Regulatory), Daniel Stübbe (Intellectual Property), Thomas Kolb (White Collar), Michael Grambow (Private Equity), Justus Redeker (Employment, Compensation & Benefits) , Johannes Wiehe (Antitrust), Denisa Olaru (Financial, Services, Regulatory, beide London) und Antonio Marin (Private Equity, Luxemburg).

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich gratis in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath
  2. Google-Rechenzentrum in Österreich: Saxinger berät Ansiedlungsverband
  3. M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports
  4. Athagoras holt Ecker + Ecker und Accessus an Bord, Latham hilft

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Mayr-Melnhof-Karton AG: Vorstand Roman Billiani bleibt bis 2030

Ordnung statt Chaos: Neuer Leitfaden zum KI-Einsatz bei Logistikern

Big Four lässt bitten: EY lud zu Jazz & Dinner in Linz

Neu in Finanz:

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Neu in Recht:

Norvestor holt sich Inkasso-Dienstleister Debtist mit White & Case

Neues Fachbuch: Die Mediation als Lösung im Rechtsstreit

Forensic Nursing: Spurensicherung in Spital und Ordination

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

Wolf Theiss berät Morgan Stanley bei Bond-Premiere in Albanien

Neu in Steuer:

Equal-Pay-Richtlinie macht Lohn-Berechnung zu kompliziert, so Touristiker

Tax Tech Konferenz 2026 ist im Juni: „Von Nische zu Mainstream“

Master International Tax Law von ASW und WU: Neuer Start im September

M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports

Sozialversicherungsrecht: Neuer Lehrgang mit Stefan Steiger

Neu in Bildung/Uni:

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Neu in Personalia:

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

CHG Rechtsanwälte hat jetzt einen Standort in Bregenz

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Mayr-Melnhof-Karton AG: Vorstand Roman Billiani bleibt bis 2030

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Tax Tech Konferenz 2026 ist im Juni: „Von Nische zu Mainstream“

M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports

Legal Tech Barometer: KI macht schneller, doch Verlässlichkeit bleibt Thema

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

KI in der Ära der Agenten: Teamplayer, Rechtsprofessor, aber (kein) Jobkiller