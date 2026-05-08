Norvestor holt sich Inkasso-Dienstleister Debtist mit White & Case

Finanzdienstleister. Wirtschaftskanzlei White & Case berät Norvestor beim Mehrheitserwerb am Forderungsmanagement-Spezialisten Debtist.

White & Case hat Norvestor Nova I SCSp, einen von Norvestor Advisory beratenen Fonds, beim Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Debtist GmbH beraten. Debtist ist ein KI‑basiertes, technologiegestütztes Forderungsmanagement- und digitales Inkassounternehmen, so eine Aussendung.

Der Vollzug der Transaktion werde vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und Vollzugsbedingungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Die drei Gründer von Debtist werden einen erheblichen Teil reinvestieren und eine wesentliche Minderheitsbeteiligung halten, heißt es weiter.

Das Unternehmen

Debtist mit Hauptsitz in Frankfurt wurde 2023 gegründet. Das Unternehmen hat eine KI‑basierte, vollständig digitale Plattform entwickelt, die die gesamte Wertschöpfungskette des Forderungsmanagements von außergerichtlichen Mahnprozessen bis zur langfristigen Überwachung und Beitreibung abdecke.

Durch die Analyse von Schuldnerdaten, die Segmentierung von Forderungen und die kontinuierliche Optimierung von Kommunikationsstrategien verbessere die Plattform die Realisierungsquoten und stelle die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Transparenz in verschiedenen Märkten sicher. Debtist ist derzeit in Deutschland, Skandinavien und UK tätig.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das bei der Transaktion unter Federführung der Partner Stefan Koch und Albrecht Schaefer (beide Private Equity) beriet, bestand aus den Partnern Woldemar Häring (Financial Services Regulatory), Mathias Bogusch (Intellectual Property), Tim Bracksieck (Tax), Thomas Glauden (Private Equity, Luxemburg) und Jonathan Rogers (Financial Services Regulatory, London) sowie Local Partner Alisa Preissler (Tax).

Aktiv waren auch die Associates Lennart Werbeck, Leonard Spielberg (beide Private Equity), Finn Pauls (Financial Services Regulatory), Daniel Stübbe (Intellectual Property), Thomas Kolb (White Collar), Michael Grambow (Private Equity), Justus Redeker (Employment, Compensation & Benefits) , Johannes Wiehe (Antitrust), Denisa Olaru (Financial, Services, Regulatory, beide London) und Antonio Marin (Private Equity, Luxemburg).