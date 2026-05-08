Tax Tech Konferenz 2026 ist im Juni: „Von Nische zu Mainstream“

Wien. Um neue (KI-)Tools für Steuerteams geht es bei der Tax Tech Konferenz 2026. So lädt LexisNexis zum Protégé-Workshop.

Die Veranstaltung im Hotel Park Hyatt Vienna steht heuer unter dem Motto „Tech und KI – von Nische zu Mainstream“. Im Vordergrund stehen dabei aktuelle Tools für Steuer- und Buchhaltungsprofis in Kanzleien und Unternehmen.

Die Themen

Die Bandbreite spannt sich dabei laut den Veranstaltern von E-Invoicing über Automatisierung bis hin zur intelligenten Recherche. Eröffnet wird der Event von KSW-Präsident Philipp Rath. Fachvorträge und Workshops widmen sich Digitalisierungsthemen rund um die Steuerberatung. So lädt Fachinformationsanbieter LexisNexis zum „Protégé Praxis-Workshop“ mit Barbara Ofner, Head of Portfolio Operations bei LexisNexis Austria.

Das Eröffnungs-Panel wirft dann ein Blick in die (nahe) Zukunft: „Die erfolgreiche Kanzlei 2030 – Trends und Herausforderungen“ besprechen KSW-Präsident Rath, Christoph Wolf von G&W, Veronika Seitweger von TPA, Harald Leitenmüller (Microsoft) und Angela Vadori (RSM), moderiert von LexisNexis-Geschäftsführerin Susanne Mortimore. Weitere Themen sind „Digitalisierung & Organisationsentwicklung als ChefInnen-Sache“, Herausforderungen durch Tax KI und mehr.