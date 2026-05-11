Deloitte holt Isabella Schleifer für Technology & Transformation

Wien. Isabella Schleifer wird Director bei Deloitte Österreich im Bereich Technology & Transformation.

Deloitte Österreich verstärkt mit der Ernennung das Führungsteam, so eine Aussendung: Isabella Schleifer verantworte seit März die Bereiche Transformation, Organisation & Workforce sowie Digital Adoption. Dabei setze Deloitte auch auf Zusammenarbeit im Zuge der EMEA-Erweiterung.

Die Laufbahn

Isabella Schleifer verfüge über mehr als 20 Jahre internationaler Erfahrung in Führungs- und Beratungsfunktionen innerhalb globaler Konzernstrukturen, darunter bei Mondi.

Ihr fachlicher Schwerpunkt liege auf Organisation & Workforce Transformation, Future of Work, Digital Adoption sowie Culture & Change Management. In der Beratung verbinde sie Business-Strategie, Organisationsdesign und Technologie und begleite Unternehmen dabei, strategische Anforderungen in HR- und Organisationslösungen zu überführen und nachhaltige Veränderungen umzusetzen.

„Integrierter AI-Beratungsansatz“

„Unsere strategische Neuaufstellung, die EMEA-weite Zusammenarbeit und der integrierte AI-Beratungsansatz ermöglichen es uns, Kundinnen und Kunden umfassend auf ihrem Weg der Transformation zu begleiten“, so Karin Mair, Managing Partnerin der Bereiche Technology & Transformation sowie Strategy, Risk & Transactions.