Fleischaroma ohne Fleisch: Geld für Yflavour mit E+H

Graz. Das Start-up Yflavour ist auf Aromen für pflanzliche Fleischalternativen spezialisiert. Bei einer Finanzierungsrunde hilft E+H.

Kanzlei E+H hat das steirische Start-up Yflavour FlexCo beim Abschluss einer Early-Stage-Finanzierungsrunde im sechsstelligen Bereich beraten: Die Grazer sind auf die Entwicklung nachhaltiger Aromalösungen für pflanzliche Fleischalternativen spezialisiert, so eine Aussendung.

Die Investitionssumme wurde von Angels United GmbH zur Verfügung gestellt. Die Start-up-Gründer Astrid Radkohl und Lukas Bernauer möchten damit den Wachstumskurs weiter fortsetzen, wie es heißt.

Echtes Fleischaroma ganz ohne Fleisch

Yflavour wurde im Jahr 2024 gegründet und hat ein Aromapulver entwickelt, das pflanzlichen Fleischersatzprodukten ein authentisches und natürliches Fleischaroma verleihe – ohne den Einsatz tierischer Zutaten.

Dabei verfolge das Start-up einen konsequent nachhaltigen Ansatz: Als Ausgangsmaterial dienen sogenannte Sidestreams, also Nebenprodukte industrieller Lebensmittelhersteller, die bislang oft als Abfall behandelt wurden, obwohl sie wertvolle Inhaltsstoffe enthalten. Durch deren Verwertung entstehe ein Aromastoff, der pflanzliche Fleischprodukte geschmacklich aufwerte und ihnen auch gesundheitlich zugutekommen soll.

Das Beratungsteam

Im Team von E+H waren Steve Jeitler (Federführung; Partner), Florian Vidreis (Rechtsanwaltsanwärter und Marie-Sophie Rucker (Rechtsanwaltsanwärterin; alle Corporate + M&A, Start-up + VC).