 Open menu
Business, Recht

Fleischaroma ohne Fleisch: Geld für Yflavour mit E+H

Steve Jeitler, Florian Vidreis, Marie-Sophie Rucker ©E+H

Graz. Das Start-up Yflavour ist auf Aromen für pflanzliche Fleischalternativen spezialisiert. Bei einer Finanzierungsrunde hilft E+H.

Kanzlei E+H hat das steirische Start-up Yflavour FlexCo beim Abschluss einer Early-Stage-Finanzierungsrunde im sechsstelligen Bereich beraten: Die Grazer sind auf die Entwicklung nachhaltiger Aromalösungen für pflanzliche Fleischalternativen spezialisiert, so eine Aussendung.

Die Investitionssumme wurde von Angels United GmbH zur Verfügung gestellt. Die Start-up-Gründer Astrid Radkohl und Lukas Bernauer möchten damit den Wachstumskurs weiter fortsetzen, wie es heißt.

Echtes Fleischaroma ganz ohne Fleisch

Yflavour wurde im Jahr 2024 gegründet und hat ein Aromapulver entwickelt, das pflanzlichen Fleischersatzprodukten ein authentisches und natürliches Fleischaroma verleihe – ohne den Einsatz tierischer Zutaten.

Dabei verfolge das Start-up einen konsequent nachhaltigen Ansatz: Als Ausgangsmaterial dienen sogenannte Sidestreams, also Nebenprodukte industrieller Lebensmittelhersteller, die bislang oft als Abfall behandelt wurden, obwohl sie wertvolle Inhaltsstoffe enthalten. Durch deren Verwertung entstehe ein Aromastoff, der pflanzliche Fleischprodukte geschmacklich aufwerte und ihnen auch gesundheitlich zugutekommen soll.

Das Beratungsteam

Im Team von E+H waren Steve Jeitler (Federführung; Partner), Florian Vidreis (Rechtsanwaltsanwärter und Marie-Sophie Rucker (Rechtsanwaltsanwärterin; alle Corporate + M&A, Start-up + VC).

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Konversatorium: Neue Juridicum-Events zur Schiedsgerichtsbarkeit
  2. Norvestor holt sich Inkasso-Dienstleister Debtist mit White & Case
  3. Neues Fachbuch: Die Mediation als Lösung im Rechtsstreit
  4. Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Deloitte holt Isabella Schleifer für Technology & Transformation

Neuer BAT-Chef sieht Österreich als Vorbild bei rauchlosem Nikotin

Österreichs Wettbewerbsfähigkeit im Langfrist-Vergleich: „Krise normal“

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag

Lidl Österreich macht Michael Kunz zum neuen CEO

Neu in Finanz:

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neues Tool der FMA vergleicht Kosten und Risiken von Fonds

Talanx AG holt sich 1 Mrd. Euro mit White & Case

Relaunch von www.hauptversammlung.at mit Kalender und Tools

BAWAG will irische PTSB kaufen, Hengeler Mueller hilft

Neu in Recht:

Fleischaroma ohne Fleisch: Geld für Yflavour mit E+H

Konversatorium: Neue Juridicum-Events zur Schiedsgerichtsbarkeit

Norvestor holt sich Inkasso-Dienstleister Debtist mit White & Case

Neues Fachbuch: Die Mediation als Lösung im Rechtsstreit

Forensic Nursing: Spurensicherung in Spital und Ordination

Neu in Steuer:

MANZ SteuerExpress: Keine gebührenpflichtige Trennung, Progressionsvorbehalt im Quellenstaat und mehr

Equal-Pay-Richtlinie macht Lohn-Berechnung zu kompliziert, so Touristiker

Tax Tech Konferenz 2026 ist im Juni: „Von Nische zu Mainstream“

Master International Tax Law von ASW und WU: Neuer Start im September

M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports

Neu in Bildung/Uni:

Uni Salzburg startet individuell kombinierbare Bachelorstudien

Houskapreis 2026: TU Wien, AIT, MedUni Wien und Sendance ausgezeichnet

Niederländische Polizei jagt Online-Betrüger mit KI-Tool aus Graz

Neues Josef-Ressel-Zentrum in Wels produziert „Digitale Zwillinge“

Welthandelsplatz 1: WU Wien hat jetzt einen Wissens-Podcast

Neu in Personalia:

Deloitte holt Isabella Schleifer für Technology & Transformation

Neuer BAT-Chef sieht Österreich als Vorbild bei rauchlosem Nikotin

Kanzlei PHH hat eine neue Marketing Managerin: Salomea Krobath

CHG Rechtsanwälte hat jetzt einen Standort in Bregenz

Vontobel macht Thomas Adler zum neuen Leiter Institutional Clients

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

MANZ SteuerExpress: Keine gebührenpflichtige Trennung, Progressionsvorbehalt im Quellenstaat und mehr

Tax Tech Konferenz 2026 ist im Juni: „Von Nische zu Mainstream“

M&A Factory: Neues Tool schreibt Tax Due Diligence Reports

Legal Tech Barometer: KI macht schneller, doch Verlässlichkeit bleibt Thema

„Aggressiver Anbieter-Vertrieb“ bei KI: Jetzt zählt der Wertbeitrag