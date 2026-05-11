Konversatorium: Neue Juridicum-Events zur Schiedsgerichtsbarkeit

Wien. Mit dem Konversatorium „Aktuelle Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit“ will das Juridicum Praktiker, Studierende und Wissenschaft erreichen.

Das Konversatorium „Aktuelle Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit“ stelle ein neues Format dar, das sich an Praxis, Studierende und Wissenschaft richtet. Die Teilnahme ist für Interessierte ohne Anmeldung möglich. Lediglich Studierende, die das Konversatorium als Lehrveranstaltung anrechnen lassen wollen, müssen sich registrieren.

Der Ablauf

Bei der Veranstaltung wird ein aktuelles Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet: Zunächst halten Spezialist:innen aus Anwaltschaft, Justiz und Wissenschaft Vorträge, dann schließt sich laut Juridicum eine ausführliche und breite Diskussion mit dem Publikum an.

Die Veranstalter sind Univ.-Prof. Dr. Christian Koller, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Paul Oberhammer, Univ.-Prof. Dr. Friedrich Rüffler und Univ.-Prof. Dr. Brigitta Zöchling-Jud.

Der nächste Event

Beim nächsten Termin am 01.06.2026 geht es um die summarische Prüfung der Zuständigkeit im Ersatzbestellungsverfahren (OGH 16.1.2025, 18 ONc 3/24x); mit Univ.-Prof. Christian Koller und Dr.in Lisa Beisteiner (Zeiler Rechtsanwälte GmbH).