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Business, M&A, Recht

Native Instruments geht an inMusic mit Kanzlei Gleiss Lutz

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Musikbusiness. Gleiss Lutz berät inMusic Brands beim Erwerb des weltweiten Geschäftsbetriebs der insolventen Native Instruments-Gruppe.

Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz hat inMusic Brands, Inc. aus USA beim Erwerb des weltweiten Geschäftsbetriebs der insolventen Native Instruments-Gruppe beraten.

Verkäufer ist Torsten Martini, der Insolvenzverwalter der drei deutschen Native Instruments-Gesellschaften, so eine Aussendung. Die Gesellschaften, Portfoliounternehmen des Private Equity-Investors Francisco Partners, hatten im Januar 2026 Insolvenzanträge gestellt, nachdem eine Übernahme durch ihre Private Credit-Finanzierer gescheitert war.

Die Unternehmen

Zum Markenportfolio von inMusic mit Sitz in Cumberland, Rhode Island in den Bereichen Hardware und Software gehören unter anderem Akai Professional, Moog Music, Numark und Rane. Native Instruments mit Sitz in Berlin gehöre mit über 20 Millionen Nutzern zu den einflussreichsten Unternehmen der modernen Musikproduktionstechnologie und produziert Soft- und Hardware für die digitale Musikproduktion.

Im Team von Gleiss Lutz-Team waren Matthias Tresselt (Partner, Restrukturierung, Stuttgart) und Moritz Lochmann (Restrukturierung/M&A, München); weiters Tobias Zorn, Maike Holzbaur (beide M&A, München), Markus Günther (Steuerrecht, Hamburg), Matthias Werner (Partner, München), Viktoria Charlotte Neubelt (Berlin), Magdalena Rauch (alle IP/Tech, München), Rut Steinhauser (Partner), Angela Tschech (beide Arbeitsrecht), Simon Clemens Wegmann (Datenschutzrecht, alle Berlin), Konrad H. J. Discher (Counsel, Immobilienrecht, Frankfurt), Andrea Preuße (Partner) und Lukas Diestel (beide Kartellrecht, beide Hamburg).

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