Horváth holt Peter Zeller für Treasury-Beratung an Bord

Wien. Managementberatung Horváth richtet in Österreich eine Treasury-Beratung unter Peter Zeller ein.

Horváth will damit den Ausbau des Beratungsportfolios in Österreich vorantreiben und CFOs sowie Treasury-Zuständige ansprechen. Dafür holt Horváth Peter Zeller an Bord: Der Neue verfüge über fast 20 Jahre Erfahrung in der Treasury-Beratung und habe in dieser Zeit nationale sowie internationale Unternehmen und Konzerne im Bereich Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung beraten.

Das Statement

Peter Schentler, Partner und Leiter des CFO-Advisory bei Horváth in Österreich: „Treasury gewinnt weiterhin stark an strategischer Bedeutung für Unternehmen – aufgrund gestiegener Zinsen, herausfordernder Finanzierungen, und der Unsicherheit durch die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Diese Entwicklung wollen wir aktiv mitgestalten und unseren Kunden ein noch umfassenderes Beratungsspektrum anbieten, denn Unternehmen benötigen heute integrierte Lösungen, die Liquidität, Risiko und Technologie zusammen denken.“

Technische Entwicklungen und Standards vereinfachen es zusehends, Transparenz über globale Cash- und Risikopositionen sicherzustellen sowie Liquidität auch in Echtzeit zu steuern, heißt es dazu weiter. Zudem erlaube KI Automatisierungen und Analysen, die manuell zu aufwändig und damit nicht in der erforderlichen Tiefe oder Frequenz möglich gewesen wären.

Treasury werde immer mehr geprägt durch eine analytische und strategische Orientierung als durch administrative und operative Aufgaben. Es rücke somit immer stärker in den Fokus der Unternehmensführung.