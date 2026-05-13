Nachhaltigkeitsberichterstattung: ASW lädt zum MeetUp

Steuerberater. Am 10. Juni lädt die ASW zum MeetUp „VSME digital“ zu Neuerungen und Tools bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Mit der EU-Empfehlung zum VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) entstehe erstmals ein freiwilliger, niederschwelliger und praxisorientierter Rahmen für KMU-Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Schnittstelle zu Banken und Geschäftspartner, heißt es in der Ankündigung der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Die Themen

Die Veranstaltung am 10. Juni 2026 soll demnach als Treffpunkt für Branchenprofis in Sachen Nachhaltigkeitsberichterstattung dienen: Beim MeetUp „VSME digital“ der ASW stehen Updates und konkrete Lösungen für die Praxis im Mittelpunkt, so die Veranstalter.

Gezeigt werde dabei auch, wie der neue VSME-Standard ein attraktives Beratungsfeld für Kanzleien sein kann. Softwareranbieter und Datendienstleister zeigen, wie die digitale Abwicklung der Daten und der Berichterstattung gelinge. Zusätzlich werden Usecases von KI-Anwendungen vorgestellt.

Zu den Lehrenden zählen WP/StB Mag. Brigitte Frey und Dr. Finn Laurien (Senior Manager Digital Sustainability Services, EY denkstatt) sowie Mag. Waltraud Jelinek-Krickl. Dabei sind u.a. OeKB, KSV und Ecovadis.