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Bildung & Uni, Business

WIFI Management Forum stellt heuer KI und persönliche Skills in den Fokus

Sandra Prandtner ©WIFI Management Forum / Florian Wieser

Weiterbildung. Das WIFI Management Forum hat das Seminarprogramm 2026/27 präsentiert. Im Fokus stehen demnach KI und modernes Personalmanagement.

Das WIFI Management Forum setze beim Seminarprogramm für 2026/27 verstärkt auf Themen, die Führung heute besonders prägen: Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Selbstführung und modernes Personalmanagement. Laut Ankündigung gibt es insgesamt mehr als 100 Seminare.

„Erfolgreiche Führung bedeutet heute mehr denn je, technologische Möglichkeiten mit menschlicher Kompetenz zu verbinden“, so Sandra Prandtner, Leiterin des WIFI Management Forums: „Mit dem neuen Programm geben wir Führungskräften Orientierung, stärken ihre Handlungssicherheit und unterstützen sie dabei, Zukunft aktiv zu gestalten.“

KI und Digitalisierung im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt des neuen Programms liege auf KI und Digitalisierung. Neue Seminare thematisieren beispielsweise „KI-gestützte Entscheidungen als Wettbewerbsvorteil“, „Mensch x Maschine: Emotionale Intelligenz und KI“, „Digitale Geschäftsmodelle: Chancen erkennen & nutzen“ oder „Künstliche Intelligenz im Personalwesen“.

Neben den technologischen Themen rücken aber auch persönliche und zwischenmenschliche Kompetenzen stärker in den Mittelpunkt. So bietet das WIFI Management Forum etwa „Meine Vorbildfunktion als Führungskraft“, „Mit Self Leadership innere Stärke entwickeln“ oder „Gesunder Umgang mit Stress für Führungskräfte“ an.

Zum Einstand gibt es eine Rabattaktion, konkret 10 Prozent Frühbucherbonus für Online-Buchungen bis 30. Juni. Erforderlich ist ein Gutscheincode („EARLYBIRD26“); allerdings sind Seminarpakete, Seminarreihen sowie Veranstaltungen der Wiener Börse Akademie ausgenommen und die maximale Rabatthöhe ist mit 100 Euro limitiert.

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