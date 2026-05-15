Update für den ABGB-Praxiskommentar Schwimann/Kodek in Lexis+

Tools & Rechtsinfos. Die Online-Version des Schwimann/Kodek-Kommentars zum ABGB wurde aktualisiert und ist jetzt Teil des Pakets Zivilrecht plus in Lexis+.

Die Online-Version des Schwimann/Kodek ABGB-Praxiskommentar sei erneut umfassend aktualisiert worden und stehe den Userinnen und Usern mit der Aktualisierung 5.01 vom April 2026 ab sofort im Paket Zivilrecht plus in Lexis+ zur Verfügung, so eine Ankündigung von Fachinformationsanbieter LexisNexis.

Die Neuigkeiten

Neu ist demnach die Kommentierung des Sterbeverfügungsgesetzes (StVfG). Weiters gibt es aktualisierte Inhalte u. a. zu Eigentumsrecht, Eigentümergemeinschaft, Vermächtnissen sowie Höferecht und Anerbenrecht