Argos holt sich die Bäckerei-Kette Kamps mit Hilfe von Görg

Backen & Investieren. Argos kauft nach der Bäckerei-Kette Karl Schmidt nun auch Kamps und stockt damit auf 400 Filialen auf: Wirtschaftskanzlei Görg ist behilflich.

Kanzlei Görg hat die Beteiligungsgesellschaft Argos beim Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der Bäckerei Kamps GmbH rechtlich beraten und im Rahmen dessen die Akquisitionsfinanzierung erweitert, so eine Aussendung. Durch die Integration einer der bekanntesten Bäckereien Deutschlands entstehe eine führende Bäckereigruppe mit mehr als 400 Filialen.

Bäcker als Kaufobjekte

Der aktuellen Finanzierung ging im Jahr 2024 eine Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme der Karl Schmidt GmbH voraus, einer Bäckereikette mit damals über 70 Filialen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, heißt es weiter. Im darauffolgenden Jahr wurden weitere Zukäufe getätigt. Nun erwerbe die europäische Private-Equity-Gesellschaft die Bäckereikette Kamps als weiteres Investment aus dem Fonds Argos Wityu Mid-Market VIII.

Die Ziele

Argos verfolge dabei eine Wachstumsstrategie, die organische Entwicklung, den Ausbau von Standorten und gezielte Akquisitionen umfasse. Durch den Zusammenschluss entstehen demnach Vorteile in den Bereichen Mitarbeitergewinnung und -bindung, Einkauf, Logistik sowie Digitalisierung.

Die eigenständigen Marken sollen unter einem gemeinsamen Dach von Marc Kranz als Group CEO geführt werden; die jeweilige Geschäftsführung bzw. das Management-Team von Kamps und Bäckerei Schmidt bleiben laut den Angaben unverändert bestehen.

Ein Team von Wirtschaftskanzlei Görg hat unter der Leitung von Partner Thomas Lange Argos bei der Übernahme begleitet und die Akquisitionsfinanzierung entsprechend anpassen und erweitern geholfen. Aktiv waren Thomas Lange (Federführung, Partner, Finanzierungen, Köln), Julia Restani (Assoziierte Partnerin, Finanzierungen, Frankfurt a.M.) und Jannik Gesekus (Associate, Finanzierungen, Köln). Clearwater International GmbH war in der Funktion des Debt Advisors eingebunden.