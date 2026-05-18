Handbuch zum Kapitalmarktrecht erscheint in 2. Auflage

Fachbücher. Der Kapitalmarkt versorgt Unternehmen mit frischem Geld – die Regeln dafür beleuchtet eine aktualisierte Neuausgabe.

Der Kapitalmarkt bildet einen wesentlichen Teil der Volkswirtschaft, erinnert Fachverlag Facultas in einer Ankündigung: Er hat die Aufgabe, Unternehmen mit Kapital zu versorgen und Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Das Kapitalmarktrecht bildet den rechtlichen Rahmen für diese zentrale wirtschaftliche Aufgabe.

Die Themen

Das vorliegende Manual Kapitalmarktrecht stellt die maßgeblichen Regelungsbereiche und Leistungen des Kapitalmarktrechts dar (die jetzt erschienene 2. Auflage des Handbuchs hat einen Umfang von rund 150 Seiten).

Ausgehend von der Unternehmensfinanzierung werden die unterschiedlichen Einrichtungen des Kapitalmarkts erörtert und die wesentlichen Informations- und Verhaltenspflichten der Marktteilnehmer dargelegt, so der Verlag. Der EU-Listening-Act und neue EuGH-Judikatur sind eingearbeitet.

Das Autor:innenteam besteht aus Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Susanne Kalss, LL.M. (Florenz), Vorständin des Instituts für Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien, sowie Anwalt und Priv.-Doz. MMag. Dr. Martin Oppitz, Lektor an der Universität Wien.