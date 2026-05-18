Haslinger / Nagele befördert Mathis Fister zum Partner

Wien. Mathis Fister ist seit zwei Jahren bei Kanzlei Haslinger / Nagele an Bord, nun wird er Partner im Verfassungs- und Verwaltungsrecht.

Mathis Fister wird ab Mai 2026 zum Partner von Haslinger / Nagele Rechtsanwälte am Standort Wien, so die Kanzlei in einer Aussendung. Seine Spezialgebiete sind Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht, inklusive komplex regulierter Themen wie etwa Künstliche Intelligenz, Life Sciences und Gesundheitsrecht. Er ist seit Anfang 2024 an Bord.

Die Laufbahn

Mathis Fister ist seit 2015 als Rechtsanwalt tätig, 2019 habilitierte er sich an der Wirtschaftsuniversität Wien für die Fächer Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht. Seit 2020 lehrt er als Universitätsprofessor an der Johannes Kepler Universität Linz.

Auch seine rechtsanwaltliche Spezialisierung ist auf das öffentliche Recht und angrenzende Rechtsgebiete ausgerichtet und umfasse das Spektrum von der beratenden und rechtsgutachterlichen Tätigkeit bis zur Verfahrensführung.

Die Statements

Mathis Fister „verbindet auf außergewöhnliche Weise wissenschaftliche Tiefe mit strategischem Blick für die Praxis“, so Wilhelm Bergthaler, Gründer des Wiener Standorts der Kanzlei. „Wir beobachten gegenwärtig viele zukunftsweisende Entwicklungen wie etwa im Bereich der KI und wollen gerade in diesen Zeiten für eine sachkundige, weitblickende und verlässliche rechtsanwaltliche Beratung stehen“, wird Fister zitiert.