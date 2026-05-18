Uni Wien: 7th International Women in Law Conference kommt

Law & Networking. Die 7th International Women in Law Conference startet am 10. September: Es geht um „Global Backlash“, „Male Allyship“ u.a.

Die 7th International Women in Law Conference von 10. bis 12.09.2026 steht unter dem Motto „Women’s Rights are Human Rights: From Backlash to Equity 2.0“.

Die Themen

Laut den Veranstalterinnen stehen Entwicklungen von globalem Backlash über Male Allyship bis hin zu AI Bias und Praxistipps für Menschenrechtsexpert:innen auf dem Programm. Vergeben werden auch wieder die Justititia Awards, Veranstaltungsort ist (zumeist) das Wiener Juridicum.

Es gibt Vorträge und Panel Discussions sowie natürlich Networking: So ist der dritte Konferenztag einem Frühstück und Spaziergang in den Wiener Weinbergen sowie dem Besuch des „Viennese Heuriger“ gewidmet, völlig ohne Fachprogramm.