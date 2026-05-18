Waterland kauft Türsystem-Hersteller BODE: Die Berater

Private Equity & Anwälte. Geldhaus Waterland übernimmt den Zugangssystem-Spezialisten BODE von Carlyle. Kanzlei Hengeler Mueller ist behilflich.

Die europäische Private Equity Investment-Gesellschaft Waterland geht eine strategische Partnerschaft mit BODE ein, einem weltweiten Anbieter von Tür- und Zugangssystemen für den öffentlichen Verkehr, heißt es in einer Aussendung der beratenden Kanzlei. Bode hat den Hauptsitz in Kassel (Deutschland) und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende.

Auf neuem Kurs

Waterland übernimmt BODE vom bisherigen Eigentümer Schaltbau Gruppe, die mehrheitlich von Carlyle – einem anderen Geldhaus – gehalten wird.

Gemeinsam mit dem Managementteam werde Waterland BODE in der nächsten Entwicklungsphase unterstützen. Der Fokus liege dabei auf Wachstum, Innovation und internationaler Expansion sowie Stärkung des Service-Netzwerks. Der öffentliche Verkehr sei ein strukturell wachsender Markt, getrieben durch Urbanisierung, Nachhaltigkeitsziele und fortlaufende Investitionen in die Schieneninfrastruktur weltweit.

Thomas Giebisch, CEO von BODE, in einer Aussendung zur Übernahme: „Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir in den vergangenen Jahren von Schaltbau und Carlyle erhalten haben und die dazu beigetragen hat, das Unternehmen und seine Marktposition deutlich zu stärken. Mit Waterland haben wir einen Partner gefunden, der über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung international wachsender Unternehmen und langfristiger Entwicklungsstrategien verfügt.“

Das Beratungsteam

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller hat Waterland bei der Transaktion beraten. Aktiv waren laut den Angaben (Corporate/M&A): Daniel Wiegand, Elisabeth Kreuzer (beide Partner, beide Federführung, beide München), Georg Tauser (Senior Associate, Frankfurt), Maximilian Schulze (Associate, München); im Bereich Finanzierung: Henning Hilke (Partner), Simon Tänzer (Senior Associate, beide Frankfurt); Öffentliches Wirtschaftsrecht: Prof. Dirk Uwer (Partner), Barbara Boytinck, Nükhet Tanrikulu (beide Senior Associate, alle Düsseldorf); Arbeitsrecht: Hendrik Bockenheimer (Partner), Musa Müjdeci (Senior Associate, beide Frankfurt); Steuerrecht: Gunther Wagner (Partner, München), Maximilian Maucher (Senior Associate, Frankfurt); IP/IT: Matthias Rothkopf (Partner, Düsseldorf), Patrick M. Schmidt (Senior Associate, Frankfurt); und im Kartellrecht: Christoph Wilken (Partner, Brüssel) sowie Wanja Leo Guenther (Senior Associate, Düsseldorf).