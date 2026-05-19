750 Millionen Euro für die Erste Group: Die Berater

Banken & Anwälte. Die Erste begibt 750 Mio. Euro als „Callable Fixed to Floating Rate Preferred Senior Notes“. Wolf Theiss, CMS und White & Case helfen.

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat die Erste Group Bank AG als Emittentin bei der Emission von „750.000.000 Euro Callable Fixed to Floating Rate Preferred Senior Notes due 2031“ (ISIN: AT0000A3UQ65) rechtlich beraten, so eine Aussendung.

Die Wirtschaftskanzleien

Die Erste habe diese Emission bevorrechtigter nicht-nachrangiger Schuldverschreibungen bereits erfolgreich abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und wurden mit einem anfänglichen Kupon von 3,375% per annum bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien platziert (Closing am 13.05.2026).

Die Erste Group wurde von Wolf Theiss unter der Leitung von Partner Claus Schneider und Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder beraten. Unterstützt wurden sie von Senior Associate Sebastian Prakljacic und Associate Magdalena Bertsch (alle Capital Markets).

Zu steuerrechtlichen Aspekten beriet Wolf Theiss-Partner Eva Stadler, unterstützt von Senior Associate Alexander Quendler.

Das internationale Bankenkonsortium wurde von White & Case sowie hinsichtlich des österreichischen Rechts von CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte beraten.